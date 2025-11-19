В Індонезії "прокинувся" вулкан Семеру: попіл здійнявся в небо на понад 10 000 метрів, обмежено польоти літаків
Київ • УНН
В Індонезії відбулося виверження вулкана Семеру, що спричинило підняття стовпа попелу. Австралія оголосила попередження про небезпеку для польотів літаків.
У Індонезії відбулось виверження вулкану на горі Семеру, яка розташована у Східній Яві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Виверження вулкану сталось о 6:11 ранку за місцевим часом. В результаті в небо здійнявся величезний стовп вулканічного попелу, який мав біло-сірий колір і дрейфував на південь. Попіл викинуло на висоту 54 000 футів, що дорівнює приблизно 16 000 метрів.
Це змусило Австралію оголосити попередження про небезпеку для польотів літаків, зокрема пасажирських, йдеться в повідомленні.
Контекст
Вулкан Семеру розташований у Східній Яві, його висота - 3676 метрів. Останнє виверження відбулось в період з 2021 по 2024 роки. Під час одного з них попіл піднявся на висоту 10 кілометрів.
Нагадаємо
На початку серпня поточного року пробудився вулкан Етна на італійському острові Сицилія. Потік лави рухався на південь з висоти три тисячі метрів.