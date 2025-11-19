$42.090.03
13:15
12:10
Ексклюзив
11:46
11:37
10:05
Ексклюзив
08:21
Ексклюзив
08:06
Ексклюзив
19 листопада, 07:42
19 листопада, 07:17
19 листопада, 05:06
Ексклюзив
08:06
Ексклюзив
19 листопада, 07:42
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 78619 перегляди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Україна
Тернопіль
Сполучені Штати Америки
Польща
Черкаська область
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Dassault Mirage 2000
P-8 Poseidon

В Індонезії "прокинувся" вулкан Семеру: попіл здійнявся в небо на понад 10 000 метрів, обмежено польоти літаків

Київ • УНН

 666 перегляди

В Індонезії відбулося виверження вулкана Семеру, що спричинило підняття стовпа попелу. Австралія оголосила попередження про небезпеку для польотів літаків.

В Індонезії "прокинувся" вулкан Семеру: попіл здійнявся в небо на понад 10 000 метрів, обмежено польоти літаків
Фото: pixabay

У Індонезії відбулось виверження вулкану на горі Семеру, яка розташована у Східній Яві. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Виверження вулкану сталось о 6:11 ранку за місцевим часом. В результаті в небо здійнявся величезний стовп вулканічного попелу, який мав біло-сірий колір і дрейфував на південь. Попіл викинуло на висоту 54 000 футів, що дорівнює приблизно 16 000 метрів.

Це змусило Австралію оголосити попередження про небезпеку для польотів літаків, зокрема пасажирських, йдеться в повідомленні.

Контекст

Вулкан Семеру розташований у Східній Яві, його висота - 3676 метрів. Останнє виверження відбулось в період з 2021 по 2024 роки. Під час одного з них попіл піднявся на висоту 10 кілометрів.

Нагадаємо

На початку серпня поточного року пробудився вулкан Етна на італійському острові Сицилія. Потік лави рухався на південь з висоти три тисячі метрів.

Євген Устименко

Виверження вулкана
Сицилія
Індонезія
Австралія