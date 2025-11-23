Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит

Геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит, связанную с наличием континентальных химических материалов на вулканических островах, расположенных далеко в океанах. Об этом говорится в материале Science Alert, сообщает УНН.

Отмечается, что согласно моделированию и химическому анализу, проведенному Саутгемптонским университетом, эти сложные механизмы возникают, когда континенты медленно отслаиваются снизу тектоническими силами Земли, далеко от своих тектонических границ. Когда континентальные плиты раскалываются и дрейфуют друг от друга, горячая верхняя мантия сдирает их у корней. Этот вымытый материал затем переносится далеко, где он обогащает океаническую мантию и подпитывает вулканизм на протяжении веков.

Мы десятилетиями знали, что части мантии под океанами выглядят странно загрязненными, как будто куски древних континентов каким-то образом оказались там

Издание указывает, что предыдущие гипотезы относительно континентального материала, найденного на океанических островах, сосредоточивались на двух основных источниках: океанических осадках, перерабатываемых на границах плит, и колоннах горячих горных пород, известных как глубокие мантийные шлейфы.

Так, некоторые вулканические регионы демонстрируют мало признаков рециркуляции земной коры, тогда как другие слишком холодны и неглубоки, чтобы ими могли управлять глубокие мантийные шлейфы.

Новое исследование предлагает альтернативное объяснение: континенты раскалываются не только на поверхности, они также отслаиваются на глубине от 150 до 200 км.

Мы обнаружили, что мантия продолжает испытывать последствия распада континентов еще долго после того, как сами континенты разделились. Система не выключается, когда формируется новый океанический бассейн - мантия продолжает двигаться, реорганизовываться и транспортировать обогащенный материал далеко от места его происхождения