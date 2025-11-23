$42.150.00
22 ноября, 17:42
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Графики отключений электроэнергии
22 ноября, 20:14
22 ноября, 21:01
22 ноября, 21:28
22 ноября, 22:59
23 ноября, 00:10
21 ноября, 18:00
21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05
21 ноября, 11:38
21 ноября, 09:41
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кир Стармер
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
22 ноября, 19:12
22 ноября, 08:13
22 ноября, 07:49
21 ноября, 18:00
21 ноября, 09:58
Техника
Дипломатка
Хранитель
Forbes
The Economist

Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

Новое исследование объясняет наличие континентальных химических материалов на вулканических островах тем, что континенты медленно отслаиваются снизу тектоническими силами Земли. Этот материал затем переносится далеко, обогащая океаническую мантию и подпитывая вулканизм.

Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит

Геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит, связанную с наличием континентальных химических материалов на вулканических островах, расположенных далеко в океанах. Об этом говорится в материале Science Alert, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что согласно моделированию и химическому анализу, проведенному Саутгемптонским университетом, эти сложные механизмы возникают, когда континенты медленно отслаиваются снизу тектоническими силами Земли, далеко от своих тектонических границ. Когда континентальные плиты раскалываются и дрейфуют друг от друга, горячая верхняя мантия сдирает их у корней. Этот вымытый материал затем переносится далеко, где он обогащает океаническую мантию и подпитывает вулканизм на протяжении веков.

Мы десятилетиями знали, что части мантии под океанами выглядят странно загрязненными, как будто куски древних континентов каким-то образом оказались там

- объясняет ведущий автор исследования, ученый-геолог Томас Гернон из Саутгемптонского университета.

Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма03.12.23, 15:43 • 29133 просмотра

Издание указывает, что предыдущие гипотезы относительно континентального материала, найденного на океанических островах, сосредоточивались на двух основных источниках: океанических осадках, перерабатываемых на границах плит, и колоннах горячих горных пород, известных как глубокие мантийные шлейфы.

Так, некоторые вулканические регионы демонстрируют мало признаков рециркуляции земной коры, тогда как другие слишком холодны и неглубоки, чтобы ими могли управлять глубокие мантийные шлейфы.

Новое исследование предлагает альтернативное объяснение: континенты раскалываются не только на поверхности, они также отслаиваются на глубине от 150 до 200 км.

Мы обнаружили, что мантия продолжает испытывать последствия распада континентов еще долго после того, как сами континенты разделились. Система не выключается, когда формируется новый океанический бассейн - мантия продолжает двигаться, реорганизовываться и транспортировать обогащенный материал далеко от места его происхождения

- говорит Саша Бруне, геодинамик из Потсдамского университета.

Ученые резюмируют, что распад континентов похож на эффект домино, который инициирует долговременные возмущения глубоко в недрах Земли, связывая судьбу континентальных корней с неожиданной геологической активностью во всем мире.

Напомним

Ученые обнаружили следы древнего континента, который более 150 миллионов лет назад отошел от Австралии и долгое время считался исчезнувшим.

Стала островом: оккупированная Кинбурнская коса водой отрезана от материка08.06.23, 09:27 • 332152 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Извержение вулкана