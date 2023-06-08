Стала островом: оккупированная Кинбурнская коса водой отрезана от материка

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"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена – Кинбурн отрезан от большой земли", - говорится в сообщении.

Детали

Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы.

Отмечается, что с косы до материка наземным транспортом добраться уже невозможно. В то же время на полуострове масштабные лесные пожары. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы «Пожары», добавляется в сообщении.

Дополнение

Ранее местные жители передавали информацию о масштабных пожарах на полуострове, которые продолжаются уже вторые сутки. Техника для тушения огня похищена оккупантами, отметило предприятие.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что теоретически из-за подтопления дороги Кинбурская коса временно может стать островом. Это усложнит логистику врага, отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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