Стала островом: оккупированная Кинбурнская коса водой отрезана от материка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Николаевской области из-за подрыва Каховской плотины затопило дорогу, которая связывала занятую захватчиками Кинбурскую косу с материком. В то же время на полуострове двое суток продолжались масштабные пожары, сообщили в ГП "Леса Украины" в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена – Кинбурн отрезан от большой земли", - говорится в сообщении.
Детали
Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы.
Отмечается, что с косы до материка наземным транспортом добраться уже невозможно. В то же время на полуострове масштабные лесные пожары. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы «Пожары», добавляется в сообщении.
Дополнение
Ранее местные жители передавали информацию о масштабных пожарах на полуострове, которые продолжаются уже вторые сутки. Техника для тушения огня похищена оккупантами, отметило предприятие.
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что теоретически из-за подтопления дороги Кинбурская коса временно может стать островом. Это усложнит логистику врага, отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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