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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Стала островом: оккупированная Кинбурнская коса водой отрезана от материка

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В Николаевской области из-за подрыва Каховской плотины затопило дорогу, которая связывала занятую захватчиками Кинбурскую косу с материком. В то же время на полуострове двое суток продолжались масштабные пожары, сообщили в ГП "Леса Украины" в Telegram, пишет УНН.

Стала островом: оккупированная Кинбурнская коса водой отрезана от материка

Цитата

"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена – Кинбурн отрезан от большой земли", - говорится в сообщении.

Детали

Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы.

Отмечается, что с косы до материка наземным транспортом добраться уже невозможно. В то же время на полуострове масштабные лесные пожары. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы «Пожары», добавляется в сообщении.

Дополнение

Ранее местные жители передавали информацию о масштабных пожарах на полуострове, которые продолжаются уже вторые сутки. Техника для тушения огня похищена оккупантами, отметило предприятие.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что теоретически из-за подтопления дороги Кинбурская коса временно может стать островом. Это усложнит логистику врага, отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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