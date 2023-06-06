Подтопление Кинбурнской косы усложнит логистику россиян - Гуменюк

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"Полуостров может временно стать островом, это усложнит логистику врага. Но они даже сейчас не находятся там постоянно. В частности, западная часть косы – откуда они осуществляют обстрелы, как правило, используется ими, как огневая позиция. То есть прибывают туда, обстреливают и ретируются, осознавая, что получат в ответ", – отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

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Дополнение

Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.