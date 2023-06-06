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Міни вимиваються водою і детонують - Каховська МВА про наслідки підриву греблі

Київ • УНН

 • 277876 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Каховська міська військова адміністрація повідомила, що через руйнування греблі Каховської ГЕС встановлені на берегах міни вимиваються водою і довільно детонують. Жителів закликали бути обережними, передає УНН.  

Міни вимиваються водою і детонують - Каховська МВА про наслідки підриву греблі

Цитата

"Встановлені на берегах міни вимиває течією і вони детонують – будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вже половина Каховської ГЕС знаходиться під водою. Іде розмив гідроспоруд. Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного та трансформаторного мастила. Вся ця кількість потрапила у воду. Поки що не має інформації чи відбувся розлив, чи поки що трансформаторні обладнання і замкнені єдності витримали і не весь витік відбувся.

За інформацією Херсонської міської ради, частина території міста Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення, а рівень води може піднятися до 5 метрів. Наразі на Херсонщині вже вдалось евакуювати близько 1000 осіб.

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