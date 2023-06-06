Половина Каховської ГЕС під водою, іде розмив гідроспоруд – Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Вже половина Каховської ГЕС немає і вона знаходиться під водою. Іде розмив гідроспоруд. Про це заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"На сьогодні ми бачимо, що вже пів станції немає і вона знаходиться під водою. Іде розмив гідроспоруд. Нам потрібно буде дуже швидко побудувати нову станцію і ми побудуємо на тому самому місці ще потужнішу ГЕС", - сказав очільник Укргідроенерго.
Доповнення
Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона, наразі евакуація триває.
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