Половина Каховской ГЭС под водой, идет размыв гидросооружений - Укргидроэнерго

Цитата

"На сегодня мы видим, что уже пол станции нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Нам нужно будет очень быстро построить новую станцию и мы построим на том же месте еще более мощную ГЭС", - сказал глава Укргидроэнерго.

Дополнение

Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, сказали в Энергоатоме.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек, в Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона, сейчас эвакуация продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Еврокомиссии заявили, что подрыв Каховской ГЭС вывел агрессию рф на беспрецедентный уровень