Половина Каховской ГЭС под водой, идет размыв гидросооружений - Укргидроэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Уже половина Каховской ГЭС нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает УНН.
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"На сегодня мы видим, что уже пол станции нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Нам нужно будет очень быстро построить новую станцию и мы построим на том же месте еще более мощную ГЭС", - сказал глава Укргидроэнерго.
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Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, сказали в Энергоатоме.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек, в Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона, сейчас эвакуация продолжается.
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