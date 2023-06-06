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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Половина Каховской ГЭС под водой, идет размыв гидросооружений - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 227594 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Уже половина Каховской ГЭС нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает УНН.

Половина Каховской ГЭС под водой, идет размыв гидросооружений - Укргидроэнерго

Цитата

"На сегодня мы видим, что уже пол станции нет и она находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Нам нужно будет очень быстро построить новую станцию и мы построим на том же месте еще более мощную ГЭС", - сказал глава Укргидроэнерго.

Дополнение

Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, сказали в Энергоатоме.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек, в Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона, сейчас эвакуация продолжается.

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