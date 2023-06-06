У Єврокомісії заявили, що підрив Каховської ГЕС вивів агресію рф на безпрецедентний рівень

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 11590 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 18840 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 34104 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 33081 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 74614 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 59052 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 56509 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118180 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182784 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 209715 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 27387 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 25389 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 16642 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 54259 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 10679 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 34073 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 55123 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 74588 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 209705 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 260554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 10858 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 11212 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23885 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 28492 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44250 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Єврокомісії заявили, що підрив Каховської ГЕС вивів агресію рф на безпрецедентний рівень

Київ • УНН

 • 301188 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Представник Європейської Комісії Петер Стано на брифінгу заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вивів агресію рф на"безпрецедентно новий рівень". Він наголосив, що ЄС рішуче засуджує цей "варварський" напад, передає кореспондент УНН.

У Єврокомісії заявили, що підрив Каховської ГЕС вивів агресію рф на безпрецедентний рівень

Цитата

"Знищення дамби у Новій Каховці виводить націлювання на цивільну інфраструктуру та цивільне населення України на безпрецедентно новий рівень. І, звісно, Європейський Союз рішуче засуджує цей жахливий і варварський напад на таку важливу частину інфраструктури, що має жахливі гуманітарні та екологічні наслідки", - заявив Стано.

Деталі

Представник Єврокомісії наголосив, що в контексті російсько-української війни диктатор володимир путін "не вагаючись" використовує голод, енергію, зиму як зброю, а також "грає в ядерну гру" з АЕС.

"Це нова ознака ескалації, яка доводить жахливий і варварський характер російської агресії проти України до безпрецедентного рівня", - підкреслив Стано.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ініціює скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з терористичним актом росії на Каховській ГЕС.

Нагадаємо

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, наголосивши на притягненні до відповідальності росії та її маріонеток.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61