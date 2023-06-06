У Єврокомісії заявили, що підрив Каховської ГЕС вивів агресію рф на безпрецедентний рівень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Представник Європейської Комісії Петер Стано на брифінгу заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вивів агресію рф на"безпрецедентно новий рівень". Він наголосив, що ЄС рішуче засуджує цей "варварський" напад, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Знищення дамби у Новій Каховці виводить націлювання на цивільну інфраструктуру та цивільне населення України на безпрецедентно новий рівень. І, звісно, Європейський Союз рішуче засуджує цей жахливий і варварський напад на таку важливу частину інфраструктури, що має жахливі гуманітарні та екологічні наслідки", - заявив Стано.
Деталі
Представник Єврокомісії наголосив, що в контексті російсько-української війни диктатор володимир путін "не вагаючись" використовує голод, енергію, зиму як зброю, а також "грає в ядерну гру" з АЕС.
"Це нова ознака ескалації, яка доводить жахливий і варварський характер російської агресії проти України до безпрецедентного рівня", - підкреслив Стано.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Міністерство закордонних справ України заявило, що ініціює скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з терористичним актом росії на Каховській ГЕС.
Нагадаємо
Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, наголосивши на притягненні до відповідальності росії та її маріонеток.