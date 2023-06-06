В Еврокомиссии заявили, что подрыв Каховской ГЭС вывел агрессию рф на беспрецедентный уровень

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"Уничтожение дамбы в Новой Каховке выводит нацеливание на гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины на беспрецедентно новый уровень. И, конечно, Европейский Союз решительно осуждает это ужасное и варварское нападение на такую важную часть инфраструктуры, имеющее ужасные гуманитарные и экологические последствия", - заявил Стано.

Детали

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в контексте российско-украинской войны диктатор владимир путин "не колеблясь" использует голод, энергию, зиму как оружие, а также "играет в ядерную игру" с АЭС.

"Это новый признак эскалации, который доводит ужасный и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня", - подчеркнул Стано.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что инициирует созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с террористическим актом россии на Каховской ГЭС.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, отметив привлечение к ответственности России и ее марионеток.