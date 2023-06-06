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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Еврокомиссии заявили, что подрыв Каховской ГЭС вывел агрессию рф на беспрецедентный уровень

Киев • УНН

 • 301188 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Представитель Европейской Комиссии Петер Стано на брифинге заявил, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС вывел агрессию рф на "беспрецедентно новый уровень". Он отметил, что ЕС решительно осуждает это "варварское" нападение, передает корреспондент УНН.

В Еврокомиссии заявили, что подрыв Каховской ГЭС вывел агрессию рф на беспрецедентный уровень

Цитата

"Уничтожение дамбы в Новой Каховке выводит нацеливание на гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины на беспрецедентно новый уровень. И, конечно, Европейский Союз решительно осуждает это ужасное и варварское нападение на такую важную часть инфраструктуры, имеющее ужасные гуманитарные и экологические последствия", - заявил Стано.

Детали

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что в контексте российско-украинской войны диктатор владимир путин "не колеблясь" использует голод, энергию, зиму как оружие, а также "играет в ядерную игру" с АЭС.

"Это новый признак эскалации, который доводит ужасный и варварский характер российской агрессии против Украины до беспрецедентного уровня", - подчеркнул Стано.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что инициирует созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с террористическим актом россии на Каховской ГЭС.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, отметив привлечение к ответственности России и ее марионеток.

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