У ЄС відреагували на підрив Каховської ГЕС: обіцяють притягнення до відповідальності росії та її маріонеток
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС, наголосивши на притягненні до відповідальності росії та її маріонеток, передає УНН.
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"Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо до відповідальності росію та її маріонеток", - написав Мішель у Twitter.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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