В ЕС отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: обещают привлечение к ответственности россии и ее марионеток

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"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности россию и ее марионеток", - написал Мишель в Twitter.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.