В ЕС отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: обещают привлечение к ответственности россии и ее марионеток
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, отметив привлечение к ответственности россии и ее марионеток, передает УНН.
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"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности россию и ее марионеток", - написал Мишель в Twitter.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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