На Херсонщині вже евакуйовано близько тисячі осіб - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Після підриву окупантами Каховської ГЕС жителів прибережних населених пунктів евакуюють до безпечних зон. Наразі на Херсонщині вже вдалось евакуювати близько 1000 осіб, повідомив в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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"Вода продовжує прибувати – висота на Правобережжі понад 2 метри. Евакуювали вже близько тисячі осіб, евакуація продовжується. Зараз близько 50 екіпажів поліції знаходяться у населених пунктах, вони сповіщають та вивозять на поліцейських автомобілях громадян. І на даний момент 250 одиниць техніки ДСНС та важка техніка знаходяться в цій зоні", – зазначив міністр внутрішніх справ України.
Також він додав, що вода “підіймає” міни, тому жителям затоплених районів треба бути обачними.
Нагадаємо
Через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.