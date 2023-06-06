В Херсонской области уже эвакуированы около тысячи человек - глава МВД

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"Вода продолжает прибывать – высота на Правобережье более 2 метров. Эвакуировали уже около тысячи человек, эвакуация продолжается. Сейчас около 50 экипажей полиции находятся в населенных пунктах, они оповещают и вывозят на полицейских автомобилях граждан. И на данный момент 250 единиц техники ГСЧС и тяжелая техника находятся в этой зоне", – отметил министр внутренних дел Украины.

Также он добавил, что вода “поднимает” мины, поэтому жителям затопленных районов надо быть осторожными.

Напомним

Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.