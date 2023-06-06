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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Херсонской области уже эвакуированы около тысячи человек - глава МВД

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. После подрыва оккупантами Каховской ГЭС жителей прибрежных населенных пунктов эвакуируют в безопасные зоны. Сейчас в Херсонской области уже удалось эвакуировать около 1000 человек, сообщил в эфире телемарафона министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

В Херсонской области уже эвакуированы около тысячи человек - глава МВД

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Цитата

"Вода продолжает прибывать – высота на Правобережье более 2 метров. Эвакуировали уже около тысячи человек, эвакуация продолжается. Сейчас около 50 экипажей полиции находятся в населенных пунктах, они оповещают и вывозят на полицейских автомобилях граждан. И на данный момент 250 единиц техники ГСЧС и тяжелая техника находятся в этой зоне", – отметил министр внутренних дел Украины.

Также он добавил, что вода “поднимает” мины, поэтому жителям затопленных районов надо быть осторожными.

Напомним

Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

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