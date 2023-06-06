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Укренерго оцінює ризики через підрив Каховської ГЕС, виробленої електрики по країні достатньо

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Ворожий підрив Каховської ГЕС наразі не вплинув на стабільну роботу енергосистеми України, іде оцінка ризиків. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Укренерго оцінює ризики через підрив Каховської ГЕС, виробленої електрики по країні достатньо

Цитата

"Підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків", - повідомили в Укренерго.

Деталі

У компанії нагадали, що гідроелектростанція з перших днів повномасштабної агресії окупована і була замінована росіянами, з нею втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.

"Сьогодні вночі країна-агресор здійснила черговий акт тероризму на об’єкті цивільної інфраструктури, який є трагедією для наших співгромадян та масштабною екологічною катастрофою. Укренерго в подальшому повідомлятиме про вплив наслідків катастрофи на стан енергосистеми", - зауважили у компанії.

За даними Укренерго, ситуація на 6 червня така:

  • Баланс в енергосистемі. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просять розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.
  • Обстріли. Внаслідок обстрілів росіян пошкоджені мережі обленерго на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, а також Донеччині. На Київщині є пошкодження у мережах обленерго внаслідок падіння уламків збитої нашими ППО ворожої цілі. Бригади обленерго відновлюють мережі всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.
  • Експорт/імпорт. Зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. Ввечері імпорт та експорт відсутні.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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