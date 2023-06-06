Укренерго оцінює ризики через підрив Каховської ГЕС, виробленої електрики по країні достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Ворожий підрив Каховської ГЕС наразі не вплинув на стабільну роботу енергосистеми України, іде оцінка ризиків. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків", - повідомили в Укренерго.
Деталі
У компанії нагадали, що гідроелектростанція з перших днів повномасштабної агресії окупована і була замінована росіянами, з нею втрачено технологічний зв’язок, видача потужності на підконтрольну територію України з неї не здійснювалася.
"Сьогодні вночі країна-агресор здійснила черговий акт тероризму на об’єкті цивільної інфраструктури, який є трагедією для наших співгромадян та масштабною екологічною катастрофою. Укренерго в подальшому повідомлятиме про вплив наслідків катастрофи на стан енергосистеми", - зауважили у компанії.
За даними Укренерго, ситуація на 6 червня така:
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- Баланс в енергосистемі. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію. Тому упродовж дня просять розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби.
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- Обстріли. Внаслідок обстрілів росіян пошкоджені мережі обленерго на Херсонщині, Харківщині, Сумщині, а також Донеччині. На Київщині є пошкодження у мережах обленерго внаслідок падіння уламків збитої нашими ППО ворожої цілі. Бригади обленерго відновлюють мережі всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Нових пошкоджень у магістральних мережах немає.
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- Експорт/імпорт. Зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. Ввечері імпорт та експорт відсутні.
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Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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