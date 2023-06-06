Укрэнерго оценивает риски из-за подрыва Каховской ГЭС, произведенного электричества по стране достаточно

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"Подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы. "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, проводится оценка рисков", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

В компании напомнили, что гидроэлектростанция с первых дней полномасштабной агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась.

"Сегодня ночью страна-агрессор осуществила очередной акт терроризма на объекте гражданской инфраструктуры, который является трагедией для наших сограждан и масштабной экологической катастрофой. Укрэнерго в дальнейшем будет сообщать о влиянии последствий катастрофы на состояние энергосистемы", - отметили в компании.

По данным Укрэнерго, ситуация на 6 июня такова:



Баланс в энергосистеме . Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию. Поэтому в течение дня просят распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток.

. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию. Поэтому в течение дня просят распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток.

Обстрелы . В результате обстрелов россиян повреждены сети облэнерго в Херсонской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой области. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой нашими ПВО вражеской цели. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

. В результате обстрелов россиян повреждены сети облэнерго в Херсонской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой области. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой нашими ПВО вражеской цели. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

Экспорт/импорт . Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы продолжается импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют.

. Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы продолжается импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные вподорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.