Укрэнерго оценивает риски из-за подрыва Каховской ГЭС, произведенного электричества по стране достаточно

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18064 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 69437 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115175 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 114874 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263654 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132637 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121354 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371312 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83572 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136345 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130090 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28370 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110511 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76140 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15486 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263654 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292428 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371312 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346762 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394241 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76198 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110567 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130152 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170257 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79482 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Укрэнерго оценивает риски из-за подрыва Каховской ГЭС, произведенного электричества по стране достаточно

Киев • УНН

 • 1510667 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Вражеский подрыв Каховской ГЭС на данный момент не повлиял на стабильную работу энергосистемы Украины, идет оценка рисков. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Укрэнерго оценивает риски из-за подрыва Каховской ГЭС, произведенного электричества по стране достаточно

Цитата

"Подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения пока не повлияли на стабильную работу энергосистемы. "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, проводится оценка рисков", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

В компании напомнили, что гидроэлектростанция с первых дней полномасштабной агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась.

"Сегодня ночью страна-агрессор осуществила очередной акт терроризма на объекте гражданской инфраструктуры, который является трагедией для наших сограждан и масштабной экологической катастрофой. Укрэнерго в дальнейшем будет сообщать о влиянии последствий катастрофы на состояние энергосистемы", - отметили в компании.

По данным Укрэнерго, ситуация на 6 июня такова:

  • Баланс в энергосистеме. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию. Поэтому в течение дня просят распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток.
  • Обстрелы. В результате обстрелов россиян повреждены сети облэнерго в Херсонской, Харьковской, Сумской, а также Донецкой области. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков сбитой нашими ПВО вражеской цели. Бригады облэнерго восстанавливают сети везде, где позволяет ситуация с безопасностью. Новых повреждений в магистральных сетях нет.
  • Экспорт/импорт. Утром и частично днем осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. В дневные часы продолжается импорт из Словакии. Вечером импорт и экспорт отсутствуют.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные вподорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02