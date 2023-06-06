Мины вымываются водой и детонируют - Каховская ГВА о последствиях подрыва плотины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Каховская городская военная администрация сообщила, что из-за разрушения плотины Каховской ГЭС установленные на берегах мины вымываются водой и произвольно детонируют. Жителей призвали быть осторожными, передает УНН.
Цитата
"Установленные на берегах мины вымывает течением и они детонируют – будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
Дополнение
Уже половина Каховской ГЭС находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в турбинах и трансформаторах Каховской ГЭС находилось 460 тонн турбинного и трансформаторного масла. Все это количество попало в воду. Пока нет информации состоялся ли разлив, или пока трансформаторные оборудования и замкнутые единства выдержали и не вся утечка произошла.
По информации Херсонского городского совета, часть территории города Херсона может попасть в зону катастрофического затопления, а уровень воды может подняться до 5 метров. Сейчас на Херсонщине уже удалось эвакуировать около 1000 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль: из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов