Мины вымываются водой и детонируют - Каховская ГВА о последствиях подрыва плотины

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"Установленные на берегах мины вымывает течением и они детонируют – будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

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Уже половина Каховской ГЭС находится под водой. Идет размыв гидросооружений. Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в турбинах и трансформаторах Каховской ГЭС находилось 460 тонн турбинного и трансформаторного масла. Все это количество попало в воду. Пока нет информации состоялся ли разлив, или пока трансформаторные оборудования и замкнутые единства выдержали и не вся утечка произошла.

По информации Херсонского городского совета, часть территории города Херсона может попасть в зону катастрофического затопления, а уровень воды может подняться до 5 метров. Сейчас на Херсонщине уже удалось эвакуировать около 1000 человек.

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