Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС часть Херсона может попасть в зону катастрофического затопления
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В связи с разрушением плотины Каховской ГЭС, часть территории города Херсона может попасть в зону катастрофического затопления, а уровень воды может подняться до 5 метров. Об этом информирует Херсонский городской совет, передает УНН.
Цитата
"В связи с разрушением плотины Каховской ГЭС и быстрым подъемом воды в реке Днепр, часть территории города Херсона может попасть в зону катастрофического затопления. Уровень воды может подняться до 5 метров”, – говорится в сообщении.
Детали
В Херсонский МВА призывают граждан выключить электроприборы, газовые плиты, взять документы, необходимые вещи, запас еды и питьевой воды.
Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, необходимо направляться в следующие безопасные районы:
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- жителям поселка Антоновка подняться к улицам Горького и Антоновской;
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- жителям Днепровского района подняться к улице Херсонской (в район площади Вячеслава Черновола), шоссе Вячеслава Черновола и улице Перекопской;
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- жителям Суворовского района подняться до улиц Гимназической, Соборной и Греческой;
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- жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;
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- жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;
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- жителям поселка Камышаны подняться до улицы Центральной;
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- жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.
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“По возможности, помогите больным и пожилым людям. Оповестите соседей о полученной информации! Отдельно обращаем внимание, если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите с цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. В дальнейшем необходимо действовать в соответствии с указаниями местных органов по вопросам гражданской защиты”, – добавили в ведомстве.
Дополнение
Министерство иностранных дел Украины вышло с заявлением по террористическому акту россии на Каховской ГЭС и инициирует ряд мер, в частности, созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН, а также призывает страны "Группы семи" и ЕС рассмотреть вопрос новых далеко идущих санкций против рф, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.