Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС часть Херсона может попасть в зону катастрофического затопления

Цитата

"В связи с разрушением плотины Каховской ГЭС и быстрым подъемом воды в реке Днепр, часть территории города Херсона может попасть в зону катастрофического затопления. Уровень воды может подняться до 5 метров”, – говорится в сообщении.

Детали

В Херсонский МВА призывают граждан выключить электроприборы, газовые плиты, взять документы, необходимые вещи, запас еды и питьевой воды.

Гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошевая, необходимо направляться в следующие безопасные районы:



жителям поселка Антоновка подняться к улицам Горького и Антоновской;



жителям Днепровского района подняться к улице Херсонской (в район площади Вячеслава Черновола), шоссе Вячеслава Черновола и улице Перекопской;



жителям Суворовского района подняться до улиц Гимназической, Соборной и Греческой;



жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;



жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;



жителям поселка Камышаны подняться до улицы Центральной;



жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.



“По возможности, помогите больным и пожилым людям. Оповестите соседей о полученной информации! Отдельно обращаем внимание, если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите с цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. В дальнейшем необходимо действовать в соответствии с указаниями местных органов по вопросам гражданской защиты”, – добавили в ведомстве.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины вышло с заявлением по террористическому акту россии на Каховской ГЭС и инициирует ряд мер, в частности, созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН, а также призывает страны "Группы семи" и ЕС рассмотреть вопрос новых далеко идущих санкций против рф, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.