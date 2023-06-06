Через руйнацію греблі Каховської ГЕС частина Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У зв’язку з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, частина території міста Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення, а рівень води може піднятися до 5 метрів. Про це інформує Херсонська міська рада, передає УНН.
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"У зв’язку з руйнуванням греблі Каховської ГЕС та швидким підйомом води в річці Дніпро, частина території міста Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення. Рівень води може піднятися до 5 метрів”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
У Херсонський МВА закликають громадян вимкнути електроприлади, газові плити, взяти документи, необхідні речі, запас їжі та питної води.
Громадянам, які проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:
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- мешканцям селища Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
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- мешканцям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
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- мешканцям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
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- мешканцям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
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- мешканцям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
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- мешканцям селища Комишани піднятися до вулиці Центральної;
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- мешканцям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.
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“За можливості, допоможіть хворим та людям похилого віку. Сповістить сусідів про одержану інформацію! Окремо звертаємо увагу, якщо ви евакуюєтеся, потурбуйтеся про домашніх тварин: відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Надалі необхідно діяти відповідно до вказівок місцевих органів з питань цивільного захисту”, – додали у відомстві.
Доповнення
Міністерство закордонних справ України вийшло із заявою щодо терористичного акту росії на Каховській ГЕС і ініціює низку заходів, зокрема, скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН, а також закликає країн "Групи семи" та ЄС розглянути питання нових далекосяжних санкцій проти рф, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.