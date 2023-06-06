Підтоплення Кінбурнської коси ускладнить логістику росіян - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС Кінбурнська коса може стати островом, а це ускладнить логістику ворога, повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, передає УНН.
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"Півострів може тимчасово стати островом, це ускладнить логістику ворога. Але вони навіть зараз не перебувають там постійно. Зокрема, західна частина коси – звідки вони здійснюють обстріли, як правило, використовується ними, як вогнева позиція. Тобто прибувають туди, обстрілюють і ретируються, усвідомлюючи, що отримають у відповідь", – зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".
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Доповнення
Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.