Кінбурнська коса через підтоплення може тимчасово стати островом - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде, але теоретично через підтопити дорогу і тимчасово півострів стане островом. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Кіма в Telegram.
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“Підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом. Без паніки”, - йдеться в повідомленні Кіма.
Також Кім зазначив, що зараз Миколаївська ОДА працює в тісній співпраці з херсонською владою.
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