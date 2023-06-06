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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Кінбурнська коса через підтоплення може тимчасово стати островом - Кім

Київ • УНН

 • 5707209 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде, але теоретично через підтопити дорогу і тимчасово півострів стане островом. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Кіма в Telegram.

Кінбурнська коса через підтоплення може тимчасово стати островом - Кім

Цитата

“Підтоплення Кінбурнської коси, за даними ДСНС, не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом. Без паніки”, - йдеться в повідомленні Кіма.

Також Кім зазначив, що зараз Миколаївська ОДА працює в тісній співпраці з херсонською владою.

Нагадаємо

російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. 

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Як повідомили в Херсонський ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.

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