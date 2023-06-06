Кинбурнская коса из-за подтопления может временно стать островом - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но теоретически из-за подтопления дороги и временно полуостров станет островом. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кима в Telegram.
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“Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно полуостров стать островом. Без паники”, - говорится в сообщении Кима.
Также Ким отметил, что сейчас Николаевская ОВА работает в тесном сотрудничестве с херсонскими властями.
Напомним
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