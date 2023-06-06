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Кинбурнская коса из-за подтопления может временно стать островом - Ким

Киев • УНН

 • 5707208 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но теоретически из-за подтопления дороги и временно полуостров станет островом. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кима в Telegram.

Кинбурнская коса из-за подтопления может временно стать островом - Ким

Цитата

“Подтопления Кинбурнской косы, по данным ГСЧС, не будет, но может (теоретически) подтопить дорогу и временно полуостров стать островом. Без паники”, - говорится в сообщении Кима.

Также Ким отметил, что сейчас Николаевская ОВА работает в тесном сотрудничестве с херсонскими властями.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. 

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

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