Из-за затопления Херсонщины определенные виды животных и растений могут исчезнуть навсегда
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Определенные виды животных и растений мы можем потерять навсегда из-за затопления Херсонщины. Об этом сказал в эфире всеукраинского телемарафона заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий, передает УНН.
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"Там было много национальных природных парков, которые были созданы для сохранения краснокнижных. И там есть растения и животные, которые уникальны именно для южного региона. Поэтому есть угроза, что мы можем потерять вообще определенные виды растений и животных, и восстановить их вообще не удастся", - сказал Краснолуцкий.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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