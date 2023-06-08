Из-за затопления Херсонщины определенные виды животных и растений могут исчезнуть навсегда

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"Там было много национальных природных парков, которые были созданы для сохранения краснокнижных. И там есть растения и животные, которые уникальны именно для южного региона. Поэтому есть угроза, что мы можем потерять вообще определенные виды растений и животных, и восстановить их вообще не удастся", - сказал Краснолуцкий.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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