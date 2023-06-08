Масовий мор риби: у МОЗ попереджають про ботулізм

КИЇВ. 8 червня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і у інших областях, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним. Не вживати мертву рибу та не купувати її в місцях стихійної торгівлі, через великий ризик інфекційного захворювання на ботулізм, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram МОЗ.