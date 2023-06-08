Масовий мор риби: у МОЗ попереджають про ботулізм
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і у інших областях, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним. Не вживати мертву рибу та не купувати її в місцях стихійної торгівлі, через великий ризик інфекційного захворювання на ботулізм, пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram МОЗ.
Деталі
У МОЗ зазначили, що через знищення росіянами Каховської ГЕС, десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така сама ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах України.
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"Нагадуємо: мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!", - зазначили у МОЗ.
Доповнення
Також у міністерстві закликали на необхідності уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.
"Одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут", - йдеться у повідомленні.
Симптоми ботулізму включають:
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- виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;
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- початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пеленою" перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення;
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- блювання, запор і здуття живота;
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- параліч дихальних м’язів.
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Підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму.
"Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів", - наголосили у МОЗ.
Також в Міністерстві охорони здоров'я підкреслили, що медична система України готова до можливих випадків ботулізму.
"Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області, так само як і в Миколаївській, почали фіксувати масовий мор риби.