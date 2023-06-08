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Массовый мор рыбы: в Минздраве предупреждают о ботулизме

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В Министерстве здравоохранения предупреждают, что из-за массового мора рыбы на Днепропетровщине и в других областях, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным. Не употреблять мертвую рыбу и не покупать ее в местах стихийной торговли, из-за большого риска инфекционного заболевания ботулизмом, пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Минздрава.

Массовый мор рыбы: в Минздраве предупреждают о ботулизме

Детали

В Минздраве отметили, что из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС, десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. Такая же ситуация в ближайшие дни может развиться в других пострадавших регионах Украины.

Цитата

"Напоминаем: мертвую рыбу или ту, что умирает, нельзя собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять. Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в т.ч. сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества!", - отметили в Минздраве.

Дополнение

Также в министерстве призвали на необходимости избегать покупки рыбы в местах стихийной торговли.

"Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, вырабатываемыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных из всех известных биологических ядов", - говорится в сообщении.

Симптомы ботулизма включают:

  • выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль;
  • начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), "пеленой" перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением при глотании и речи;
  • рвота, запор и вздутие живота;
  • паралич дыхательных мышц.

Повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма.

"Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть любой из симптомов", - отметили в Минздраве.

Также в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма.

"Противоботулиническая сыворотка есть в достаточном количестве", - говорится в сообщении.

Напомним

В Днепропетровской области, так же как и в Николаевской, начали фиксировать массовый мор рыбы.

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