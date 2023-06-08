Через затоплення Херсонщини певні види тварин та рослин можуть зникнути назавжди
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Певні види тварин та рослин ми можемо втратити назавжди через затоплення Херсонщини. Про це сказав в ефірі загальноукраїнського телемарафону заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький, передає УНН.
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"Там було багато національних природних парків, які були створені для зберігання червонокнижних. І там є рослини та тварини, які унікальні саме для південного регіону. Тому є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види рослин та тварин, і відновити їх взагалі не вдасться", - сказав Краснолуцький.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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