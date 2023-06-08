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Стала островом: окуповану Кінбурнську косу водою відрізало від материка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. На Миколаївщині через підрив Каховської греблі затопило дорогу, що пов’язувала зайняту загарбниками Кінбурську косу з материком. Водночас на півострові дві доби тривають масштабні пожежі, повідомили у ДП "Ліси України" в Telegram, пише УНН.

Стала островом: окуповану Кінбурнську косу водою відрізало від материка

Цитата

"Станом на вечір 07.06 в районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена – Кінбурн відрізаний від великої землі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби.

Зазначається, що з коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо. Водночас на півострові масштабні лісові пожежі. Про це свідчать данні автоматизованої системи «Пожежі», додається в повідомленні.

Доповнення

Раніше місцеві жителі передавали інформацію про масштабні пожежі на півострові, які тривають вже другу добу. Техніка для гасіння вогню викрадена окупантами, зазначило підприємство.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що теоретично через підтоплення дороги Кінбурська коса тимчасово може стати островом. Це ускладнить логістику ворога, зазначила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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