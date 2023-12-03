Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма
Киев • УНН
Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.
После шторма, который в конце ноября прошел в Черном море, остров Джарылгач Херсонской области снова отделился от материковой части, несмотря на попытки россиян засыпать переправу песком. Об этом сообщил Центр журналистских расследований, пишет УНН.
Благодаря непогоде остров Джарылгач - самый большой остров Черного моря, на котором весной 2023 года российские оккупанты засыпали переправу песком, соединив его с оккупированной частью Херсонской области, и обустроили на нем военный полигон, сейчас снова отделился от материковой части
По данным спутника Sentinel-2 от 30 ноября 2023 года года, море в трех местах перемыло косу, которая соединяет остров с материком. Отмечается, что российские оккупанты снова потеряли возможность добраться до острову.
Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма
Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.
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