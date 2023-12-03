Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  120449 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  168828 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  202420 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  188550 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  172723 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  164178 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  176805 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  229137 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  201488 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  29025 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213238 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  27327 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200991 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  23783 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45645 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ostrov-dzharilgach-v-chernom-more-snova-otdelilsya-ot-materika-posle-shtorma

Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 13:43  •  19147 просмотра

Read in English

Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.

После шторма, который в конце ноября прошел в Черном море, остров Джарылгач Херсонской области снова отделился от материковой части, несмотря на попытки россиян засыпать переправу песком. Об этом сообщил Центр журналистских расследований, пишет УНН.

Благодаря непогоде остров Джарылгач - самый большой остров Черного моря, на котором весной 2023 года российские оккупанты засыпали переправу песком, соединив его с оккупированной частью Херсонской области, и обустроили на нем военный полигон, сейчас снова отделился от материковой части

- говорится в сообщении.

По данным спутника Sentinel-2 от 30 ноября 2023 года года, море в трех местах перемыло косу, которая соединяет остров с материком. Отмечается, что российские оккупанты снова потеряли возможность добраться до острову.

Image
Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Острів Джарилгач у Чорному морі знову відокремився від материка після шторму
Dzharylgach Island in the Black Sea separated from the mainland again after a storm
Новости по теме

Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.

Общество •   •  19147 просмотра
Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко во второй раз в 2023 году посещает Пекин, чтобы обсудить торгово-экономические, инвестиционные и международные вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Политика •   •  23237 просмотра
лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином

россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

российская пропаганда планирует распространять дезинформацию о причинах остановки обмена пленными, связывая это с позицией Украины, чтобы подорвать доверие к украинской власти и дестабилизировать общество. россия препятствует обмену пленными с лета, обвиняя в этом Украину.

Политика •   •  22567 просмотра
россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

Наталья Гуменюк уходит с должности спикера Сил обороны юга

Наталья Гуменюк уволилась с должности в Южном управлении сил обороны Украины, не уточняя причин своего увольнения.

Общество •   •  20549 просмотра
Наталья Гуменюк уходит с должности спикера Сил обороны юга

Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора в Северной Каролине, признавая 90-ю годовщину геноцида украинцев.

Общество •   •  21197 просмотра
Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа

Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков

Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.

Политика •   •  25345 просмотра
Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков

"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №743 из Киева в Славское с 21 декабря, билеты на него открыты в продаже с 3 декабря. С 10 декабря маршрут включает остановку в Будапеште и Вене.

Общество •   •  21450 просмотра
"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.

Политика •   •  26969 просмотра
Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном

Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые хотели пересечь украинско-словацкую границу

Украинские пограничники задержали восьмерых мужчин, в том числе организатора, при попытке незаконного пересечения границы со Словакией. Все задержанные - граждане Украины из разных регионов.

Криминал и ЧП •   •  22134 просмотра
Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые хотели пересечь украинско-словацкую границу

Великобритания направит в Газу самолеты-разведчики для поиска заложников

Великобритания разместит невооруженные разведывательные самолеты над Газой, чтобы помочь в освобождении британских заложников, которых удерживает ХАМАС.

Новости Мира •   •  21672 просмотра
Великобритания направит в Газу самолеты-разведчики для поиска заложников