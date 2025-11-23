$42.150.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ефект доміно: геологи розгадали вікову таємницю океанічного вулканізму та тектоніки плит

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Нове дослідження пояснює наявність континентальних хімічних матеріалів на вулканічних островах тим, що континенти повільно відшаровуються знизу тектонічними силами Землі. Цей матеріал потім переноситься далеко, збагачуючи океанічну мантію та підживлюючи вулканізм.

Ефект доміно: геологи розгадали вікову таємницю океанічного вулканізму та тектоніки плит

Геологи розгадали вікову таємницю океанічного вулканізму та тектоніки плит, пов’язану з наявністю континентальних хімічних матеріалів на вулканічних островах, розташованих далеко в океанах. Про це йдеться у матеріалі Science Alert, повідомиляє УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з моделюванням та хімічним аналізом, проведеним Саутгемптонським університетом, ці складні механізми виникають, коли континенти повільно відшаровуються знизу тектонічними силами Землі, далеко від своїх тектонічних меж. Коли континентальні плити розколюються та дрейфують одна від одної, гаряча верхня мантія здирає їх біля коренів. Цей вимитий матеріал потім переноситься далеко, де він збагачує океанічну мантію та підживлює вулканізм протягом віків.

Ми десятиліттями знали, що частини мантії під океанами виглядають дивно забрудненими, ніби шматки стародавніх континентів якимось чином опинилися там

- пояснює провідний автор дослідження, вчений-геолог Томас Гернон з Саутгемптонського університету.

Острів Джарилгач у Чорному морі знову відокремився від материка після шторму03.12.23, 15:43 • 29131 перегляд

Видання вказує, що попередні гіпотези щодо континентального матеріалу, знайденого на океанічних островах, зосереджувалися на двох основних джерелах: океанічних осадах, що переробляються на межах плит, та колонах гарячих гірських порід, відомих як глибокі мантійні шлейфи.

Так, деякі вулканічні регіони демонструють мало ознак рециркуляції земної кори, тоді як інші занадто холодні та неглибокі, щоб ними могли керувати глибокі мантійні шлейфи.

Нове дослідження пропонує альтернативне пояснення: континенти розколюються не лише на поверхні, вони також відшаровуються на глибині від 150 до 200 км.

Ми виявили, що мантія продовжує відчувати наслідки розпаду континентів ще довго після того, як самі континенти розділилися. Система не вимикається, коли формується новий океанічний басейн - мантія продовжує рухатися, реорганізовуватися та транспортувати збагачений матеріал далеко від місця його походження

- каже Саша Бруне, геодинамік з Потсдамського університету.

Науковці резюмують, що розпад континентів схожий на ефект доміно, який ініціює довготривалі збурення глибоко в надрах Землі, пов'язуючи долю континентальних коренів з неочікуваною геологічною активністю в усьому світі.

Нагадаємо

Науковці виявили сліди давнього континенту, який понад 150 мільйонів років тому відійшов від Австралії та довгий час вважався зниклим.

Стала островом: окуповану Кінбурнську косу водою відрізало від материка08.06.23, 09:27 • 332149 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КультураТехнологіїПогода та довкілля
Виверження вулкана