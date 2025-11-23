Ефект доміно: геологи розгадали вікову таємницю океанічного вулканізму та тектоніки плит

Геологи розгадали вікову таємницю океанічного вулканізму та тектоніки плит, пов’язану з наявністю континентальних хімічних матеріалів на вулканічних островах, розташованих далеко в океанах. Про це йдеться у матеріалі Science Alert, повідомиляє УНН.

Зазначається, що згідно з моделюванням та хімічним аналізом, проведеним Саутгемптонським університетом, ці складні механізми виникають, коли континенти повільно відшаровуються знизу тектонічними силами Землі, далеко від своїх тектонічних меж. Коли континентальні плити розколюються та дрейфують одна від одної, гаряча верхня мантія здирає їх біля коренів. Цей вимитий матеріал потім переноситься далеко, де він збагачує океанічну мантію та підживлює вулканізм протягом віків.

Ми десятиліттями знали, що частини мантії під океанами виглядають дивно забрудненими, ніби шматки стародавніх континентів якимось чином опинилися там

Видання вказує, що попередні гіпотези щодо континентального матеріалу, знайденого на океанічних островах, зосереджувалися на двох основних джерелах: океанічних осадах, що переробляються на межах плит, та колонах гарячих гірських порід, відомих як глибокі мантійні шлейфи.

Так, деякі вулканічні регіони демонструють мало ознак рециркуляції земної кори, тоді як інші занадто холодні та неглибокі, щоб ними могли керувати глибокі мантійні шлейфи.

Нове дослідження пропонує альтернативне пояснення: континенти розколюються не лише на поверхні, вони також відшаровуються на глибині від 150 до 200 км.

Ми виявили, що мантія продовжує відчувати наслідки розпаду континентів ще довго після того, як самі континенти розділилися. Система не вимикається, коли формується новий океанічний басейн - мантія продовжує рухатися, реорганізовуватися та транспортувати збагачений матеріал далеко від місця його походження