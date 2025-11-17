Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому

Геологи з Утрехтського університету оголосили про відкриття давнього континенту Арголанд, який близько 155 мільйонів років тому відійшов від сучасної Австралії та довгий час вважався зниклим. Про це повідомляє портал No Worries з посиланням на журнал Gondwana Research, пише УНН.

Його уламки розкидані під морським дном Південно-Східної Азії, повідомляє нове дослідження в журналі Gondwana Research.

Керівник дослідження Елдерт Адвокаат пояснив, що попередні моделі не узгоджувалися з реальною геологічною картиною регіону. Команда запропонувала новий термін – "Аргопелаг", що описує структуру як архіпелаг континентальних уламків, а не суцільний материк.

Могла використовуватися в церемоніальних цілях: археологи виявили в Мексиці незвичну скульптуру мая

Подібні реконструкції мають значення не лише для вивчення геології, а й для розуміння еволюції біорізноманіття, кліматичних змін і розподілу корисних копалин