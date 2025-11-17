$42.040.02
16:21
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Вчені виявили загублений континент Землі, який зник 155 мільйонів років тому

Київ • УНН

 • 2344 перегляди

Науковці виявили сліди давнього континенту, який понад 150 мільйонів років тому відійшов від Австралії та довгий час вважався зниклим.

Геологи з Утрехтського університету оголосили про відкриття давнього континенту Арголанд, який близько 155 мільйонів років тому відійшов від сучасної Австралії та довгий час вважався зниклим. Про це повідомляє портал No Worries з посиланням на журнал Gondwana Research, пише УНН.

Деталі

Його уламки розкидані під морським дном Південно-Східної Азії, повідомляє нове дослідження в журналі Gondwana Research.

Керівник дослідження Елдерт Адвокаат пояснив, що попередні моделі не узгоджувалися з реальною геологічною картиною регіону. Команда запропонувала новий термін – "Аргопелаг", що описує структуру як архіпелаг континентальних уламків, а не суцільний материк.

Могла використовуватися в церемоніальних цілях: археологи виявили в Мексиці незвичну скульптуру мая12.11.25, 17:42 • 4153 перегляди

Подібні реконструкції мають значення не лише для вивчення геології, а й для розуміння еволюції біорізноманіття, кліматичних змін і розподілу корисних копалин 

– підкреслив співавтор роботи Дауе ван Хінсберген.

Уламки Арголанду на сучасних геологічних картах можна умовно ідентифікувати як ділянки континентальної кори, позначені зеленим кольором. Відкриття допомагає пояснити походження лінії Воллеса – природного кордону між фауною Азії та Австралії, а також різницю екосистем по обидва боки Індонезійського архіпелагу.

Вчені наблизились до розкриття таємниці 5200 отворів у перуанських Андах10.11.25, 09:45 • 9360 переглядiв

Степан Гафтко

