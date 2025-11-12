$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20714 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50501 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47050 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50371 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48206 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44186 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60113 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132041 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132041 перегляди
Могла використовуватися в церемоніальних цілях: археологи виявили в Мексиці незвичну скульптуру мая

Київ • УНН

 • 3092 перегляди

У Мексиці знайдено скульптуру мая, що зображує обличчя літнього чоловіка, датовану докласичним періодом. Артефакт виявлено у фундаменті овальної огорожі в селищі Сьєрра-Папакаль.

Могла використовуватися в церемоніальних цілях: археологи виявили в Мексиці незвичну скульптуру мая

У Мексиці археологи знайшли скульптуру мая, що зображує обличчя літнього чоловіка. Її знайшли у фундаменті овальної форми огорожі в селищі Сьєрра-Папакаль, повідомляє УНН з посиланням на Heritage Daily.

Деталі

За даними експертів Національного інституту антропології та історії Мексики, цей артефакт датується докласичним періодом. Це приблизно між 2500 роком до нашої ери і 200 роком нашої ери.

Західний вхід до огорожі, де й була виявлена ця скульптура, нібито був навмисно вирівняний за сонцем - це може вказувати на його церемоніальне призначення, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо

У Польщі археологи знайшли давній хірургічний скальпель кельтів віком 2300 років. Унікальний артефакт знайшли в Мазовецькому воєводстві - його використовували для трепанації черепа.

Також УНН повідомляв, що в некрополі Саккара виявлено гробницю принца Васер-Іф-Ре з рожевими дверима, які неможливо відкрити. Археологи знайшли статуї та стільці, що належали принцу, а також другий вхід з картушем короля Неферіркаре.  

Євген Устименко

КультураНовини Світу
Мексика
Польща