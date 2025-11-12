Могла використовуватися в церемоніальних цілях: археологи виявили в Мексиці незвичну скульптуру мая
Київ • УНН
У Мексиці знайдено скульптуру мая, що зображує обличчя літнього чоловіка, датовану докласичним періодом. Артефакт виявлено у фундаменті овальної огорожі в селищі Сьєрра-Папакаль.
У Мексиці археологи знайшли скульптуру мая, що зображує обличчя літнього чоловіка. Її знайшли у фундаменті овальної форми огорожі в селищі Сьєрра-Папакаль, повідомляє УНН з посиланням на Heritage Daily.
Деталі
За даними експертів Національного інституту антропології та історії Мексики, цей артефакт датується докласичним періодом. Це приблизно між 2500 роком до нашої ери і 200 роком нашої ери.
Західний вхід до огорожі, де й була виявлена ця скульптура, нібито був навмисно вирівняний за сонцем - це може вказувати на його церемоніальне призначення, йдеться в дослідженні.
