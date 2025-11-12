Могла использоваться в церемониальных целях: археологи обнаружили в Мексике необычную скульптуру майя

$42.010.06
15:53
Завтра почти по всей Украине будут отключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Популярные новости
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53353 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 51810 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51314 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"12 ноября, 09:15 • 26951 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31453 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto14:08 • 13286 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 31751 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 22572 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 51594 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 14870 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 52070 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 53604 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 32339 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 46576 просмотра
Могла использоваться в церемониальных целях: археологи обнаружили в Мексике необычную скульптуру майя

Киев • УНН

 • 712 просмотра

В Мексике найдена скульптура майя, изображающая лицо пожилого мужчины, датированная доклассическим периодом. Артефакт обнаружен в фундаменте овального ограждения в поселке Сьерра-Папакаль.

Могла использоваться в церемониальных целях: археологи обнаружили в Мексике необычную скульптуру майя

В Мексике археологи нашли скульптуру майя, изображающую лицо пожилого мужчины. Ее нашли в фундаменте овальной формы ограждения в поселке Сьерра-Папакаль, сообщает УНН со ссылкой на Heritage Daily.

Детали

По данным экспертов Национального института антропологии и истории Мексики, этот артефакт датируется доклассическим периодом. Это примерно между 2500 годом до нашей эры и 200 годом нашей эры.

Западный вход в ограждение, где и была обнаружена эта скульптура, якобы был намеренно выровнен по солнцу - это может указывать на его церемониальное назначение, говорится в исследовании.

Напомним

В Польше археологи нашли древний хирургический скальпель кельтов возрастом 2300 лет. Уникальный артефакт нашли в Мазовецком воеводстве - его использовали для трепанации черепа.

Также УНН сообщал, что в некрополе Саккара обнаружена гробница принца Васер-Иф-Ре с розовыми дверями, которые невозможно открыть. Археологи нашли статуи и стулья, принадлежавшие принцу, а также второй вход с картушем короля Нефериркаре.  

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
Мексика
Польша