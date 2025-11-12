Могла использоваться в церемониальных целях: археологи обнаружили в Мексике необычную скульптуру майя
Киев • УНН
В Мексике археологи нашли скульптуру майя, изображающую лицо пожилого мужчины. Ее нашли в фундаменте овальной формы ограждения в поселке Сьерра-Папакаль, сообщает УНН со ссылкой на Heritage Daily.
Детали
По данным экспертов Национального института антропологии и истории Мексики, этот артефакт датируется доклассическим периодом. Это примерно между 2500 годом до нашей эры и 200 годом нашей эры.
Западный вход в ограждение, где и была обнаружена эта скульптура, якобы был намеренно выровнен по солнцу - это может указывать на его церемониальное назначение, говорится в исследовании.
