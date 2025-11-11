Використовувались кельтами 23000 років тому: археологи виявили інструмент для трепанації черепа у Польщі
Київ • УНН
Вчені знайшли давній хірургічний скальпель кельтів віком 2300 років, що використовувався для трепанації черепа. Це відкриття зроблено на місці кельтського поселення в Мазовецькому воєводстві.
У Польщі археологи знайшли інструмент для операцій на черепі віком 2300 років. Відкриття було зроблене на місці давнього кельтського поселення в Мазовецькому воєводстві, повідомляє УНН з посиланням на Live Science.
Деталі
Знахідка виявилась давнім хірургічним скальпелем, що використовувався для трепанації черепа. Дана медична операція поширена в багатьох культурах світу і відома понад 5 тисяч років.
За словами дослідників, кельти практикували трепанацію. Сам інструмент має лезо, що переходить у шип. Він міг кріпитися до ручки з дерева.
Також унікальність даної знахідки полягає в тому, що кельти не заходили так далеко на північний схід, тобто на територію сучасної Польщі, йдеться в дослідженні.
