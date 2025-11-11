Использовались кельтами 23000 лет назад: археологи обнаружили инструмент для трепанации черепа в Польше

$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 9240 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 11434 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18511 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 18435 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 18052 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22693 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24693 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27559 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64483 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76711 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11925 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6574 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 15074 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 16072 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12148 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12430 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18511 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79726 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2688 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 16319 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53232 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128488 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132462 просмотра
Использовались кельтами 23000 лет назад: археологи обнаружили инструмент для трепанации черепа в Польше

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Ученые нашли древний хирургический скальпель кельтов возрастом 2300 лет, который использовался для трепанации черепа. Это открытие сделано на месте кельтского поселения в Мазовецком воеводстве.

Использовались кельтами 23000 лет назад: археологи обнаружили инструмент для трепанации черепа в Польше

В Польше археологи нашли инструмент для операций на черепе возрастом 2300 лет. Открытие было сделано на месте древнего кельтского поселения в Мазовецком воеводстве, сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Находка оказалась древним хирургическим скальпелем, использовавшимся для трепанации черепа. Данная медицинская операция распространена во многих культурах мира и известна более 5 тысяч лет.

По словам исследователей, кельты практиковали трепанацию. Сам инструмент имеет лезвие, переходящее в шип. Он мог крепиться к деревянной ручке.

Также уникальность данной находки заключается в том, что кельты не заходили так далеко на северо-восток, то есть на территорию современной Польши, говорится в исследовании.

Напомним

В некрополе Саккара обнаружена гробница принца Васер-Иф-Ре с розовыми дверями, которые невозможно открыть. Археологи нашли статуи и стулья, принадлежавшие принцу, а также второй вход с картушем короля Нефериркаре.

Евгений Устименко

