Использовались кельтами 23000 лет назад: археологи обнаружили инструмент для трепанации черепа в Польше

В Польше археологи нашли инструмент для операций на черепе возрастом 2300 лет. Открытие было сделано на месте древнего кельтского поселения в Мазовецком воеводстве, сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Находка оказалась древним хирургическим скальпелем, использовавшимся для трепанации черепа. Данная медицинская операция распространена во многих культурах мира и известна более 5 тысяч лет.

По словам исследователей, кельты практиковали трепанацию. Сам инструмент имеет лезвие, переходящее в шип. Он мог крепиться к деревянной ручке.

Также уникальность данной находки заключается в том, что кельты не заходили так далеко на северо-восток, то есть на территорию современной Польши, говорится в исследовании.

Напомним

В некрополе Саккара обнаружена гробница принца Васер-Иф-Ре с розовыми дверями, которые невозможно открыть. Археологи нашли статуи и стулья, принадлежавшие принцу, а также второй вход с картушем короля Нефериркаре.