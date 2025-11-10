Вчені наблизились до розкриття таємниці 5200 отворів у перуанських Андах
Київ • УНН
Дане місце могло бути місцем обміну та збору податків. Це відкриття зроблено після аналізу тисяч отворів за допомогою дронів, виявивши математичну закономірність у їх розташуванні.
Вчені, можливо, нарешті знайшли пояснення багатовіковій таємниці 5200 отворів у перуанських Андах. Про це повідомляє УНН з посиланням на livescience.com.
Деталі
Отвори розташовані в упорядкованій сітці на горі Монте-Сьєрпе ("Зміїна гора") в південних Перуанських Андах. Згідно з дослідженням, цей об'єкт міг з’явитися між 1000 і 1400 роками н. е. як місце обміну під владою могутнього королівства Чінча, населення якого налічувало понад 100 000 осіб.
У XV столітті королівство було завойоване імперією інків. Відтоді це місце стало використовуватися у якості місця збору данини та податків з місцевих груп населення.
Археологи зробили це відкриття після аналізу тисяч отворів за допомогою дронів, що дозволило команді виявити "математичну закономірність у розташуванні отворів", тобто вони були організовані в секції та блоки, що нагадують методи бухгалтерського обліку та ведення документації того часу.
Дослідники також проаналізували зразки, взяті з отворів, повідомив у своїй заяві співавтор дослідження Чарльз Станіш, професор антропології Південно-Флоридського університету.
Таємничі ями Монте-Сьєрпе розташовані довгою смугою, розділеною на блоки по кілька десятків ям. Загальна довжина смуги становить 1,5 кілометра. Кожна яма має діаметр від 3 до 6 футів (1-2 метри) і глибину до 3 футів (1 метр), а деякі з них викладені камінням. Місцезнаходження об'єкта знаходиться поблизу оборонного поселення і перехрестя доріг, що існували ще до іспанської колонізації в 16 столітті.
Нагадаємо
В некрополі Саккара виявлено гробницю принца Васер-Іф-Ре з рожевими дверима, які неможливо відкрити. Археологи знайшли статуї та стільці, що належали принцу, а також другий вхід з картушем короля Неферіркаре.