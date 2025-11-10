Ученые приблизились к раскрытию тайны 5200 отверстий в перуанских Андах
Киев • УНН
Данное место могло быть местом обмена и сбора налогов. Это открытие сделано после анализа тысяч отверстий с помощью дронов, выявив математическую закономерность в их расположении.
Ученые, возможно, наконец-то нашли объяснение многовековой тайне 5200 отверстий в перуанских Андах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на livescience.com.
Детали
Отверстия расположены в упорядоченной сетке на горе Монте-Сьерпе ("Змеиная гора") в южных Перуанских Андах. Согласно исследованию, этот объект мог появиться между 1000 и 1400 годами н. э. как место обмена под властью могущественного королевства Чинча, население которого насчитывало более 100 000 человек.
В XV веке королевство было завоевано империей инков. С тех пор это место стало использоваться в качестве места сбора дани и налогов с местных групп населения.
Археологи сделали это открытие после анализа тысяч отверстий с помощью дронов, что позволило команде обнаружить "математическую закономерность в расположении отверстий", то есть они были организованы в секции и блоки, напоминающие методы бухгалтерского учета и ведения документации того времени.
Исследователи также проанализировали образцы, взятые из отверстий, сообщил в своем заявлении соавтор исследования Чарльз Станиш, профессор антропологии Южно-Флоридского университета.
Таинственные ямы Монте-Сьерпе расположены длинной полосой, разделенной на блоки по несколько десятков ям. Общая длина полосы составляет 1,5 километра. Каждая яма имеет диаметр от 3 до 6 футов (1-2 метра) и глубину до 3 футов (1 метр), а некоторые из них выложены камнями. Местонахождение объекта находится вблизи оборонительного поселения и перекрестка дорог, существовавших еще до испанской колонизации в 16 веке.
