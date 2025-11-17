Ученые обнаружили затерянный континент Земли, исчезнувший 155 миллионов лет назад

Геологи из Утрехтского университета объявили об открытии древнего континента Арголанд, который около 155 миллионов лет назад отделился от современной Австралии и долгое время считался исчезнувшим. Об этом сообщает портал No Worries со ссылкой на журнал Gondwana Research, пишет УНН.

Детали

Его обломки разбросаны под морским дном Юго-Восточной Азии, сообщает новое исследование в журнале Gondwana Research.

Руководитель исследования Элдерт Адвокаат объяснил, что предыдущие модели не согласовывались с реальной геологической картиной региона. Команда предложила новый термин – "Аргопелаг", описывающий структуру как архипелаг континентальных обломков, а не сплошной материк.

Подобные реконструкции имеют значение не только для изучения геологии, но и для понимания эволюции биоразнообразия, климатических изменений и распределения полезных ископаемых

– подчеркнул соавтор работы Дауэ ван Хинсберген.

Обломки Арголанда на современных геологических картах можно условно идентифицировать как участки континентальной коры, обозначенные зеленым цветом. Открытие помогает объяснить происхождение линии Уоллеса – естественной границы между фауной Азии и Австралии, а также разницу экосистем по обе стороны Индонезийского архипелага.

