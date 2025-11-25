Негода охопила США: торнадо під Х’юстоном, зливи на Півдні та сніг у Середньому Заході

Сильні буревії, раптові зливи та зимові опади порушили мільйонні поїздки американців у переддень Дня подяки. У Техасі торнадо зруйнувало десятки будинків, тоді як інші штати борються з негодою різного характеру. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мешканці понад сотні будинків на північ від Х’юстона у вівторок почали розчищати завали після торнадо, яке напередодні зривало покрівлі, вибивало вікна та лишало після себе хаотичні стежки з уламків. Паралельно Південь країни накрили потужні дощі, а частини Середнього Заходу цього тижня занесло снігом.

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС

Попри масштаб руйнувань, інформації про постраждалих поки немає. У понеділок шторм валив дерева, рвав лінії електропередач та шкодив інфраструктурі, а синоптики Національної метеорологічної служби готуються оглянути територію, щоб підтвердити, чи йдеться про одне торнадо чи декілька. Огляд ускладнив густий туман, який тримався у вівторок зранку.

Тим часом жителі Міссісіпі, Алабами та Джорджії готувалися до нової серії сильних злив і гроз. У міжнародному аеропорту Хартсфілд–Джексон в Атланті дощ змусив тимчасово призупинити роботу авіадиспетчерів — приблизно на десять хвилин – але згодом роботу повністю відновили. Буревій рухається на північний схід, а вже ввечері у вівторок очікується нова негода на Тихоокеанському Північному Заході.

Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії

Поки офіційний старт зими ще попереду, у північних штатах уже панує справжній зимовий шторм. У Північній Дакоті випало кілька сантиметрів снігу.

Це впливає на Північну Дакоту, Міннесоту, включно з Міннеаполісом, а також на частини північного узбережжя Великих озер – повідомив метеоролог Національної метеорологічної служби Марк Ченард.

За його словами, снігопад триватиме щонайменше до середи.

У Техасі під час шторму люди переховувалися у будинках, підвалах та навіть у шафах. У піковий момент без електропостачання залишилися понад 20 тисяч споживачів.

У громаді Кляйн, приблизно за 40 кілометрів від Х’юстона, рятувальники займалися ліквідацією численних витоків газу, розчищенням доріг від повалених дерев та прибиранням зруйнованих конструкцій, розповіла представниця місцевої пожежної служби Джа’Мілла Ломас.

Виверження вулкана в Ефіопії стихло, залишивши руйнування та скасування рейсів