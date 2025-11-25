Негода охопила США: торнадо під Х’юстоном, зливи на Півдні та сніг у Середньому Заході

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 12338 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 13279 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 13057 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 12445 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 12161 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12481 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24827 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13422 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11588 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у Молдові
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліція
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 24827 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 34969 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 115466 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 104573 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
Негода охопила США: торнадо під Х’юстоном, зливи на Півдні та сніг у Середньому Заході

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Буревії, зливи та сніг порушили мільйонні поїздки американців. Торнадо зруйнувало десятки будинків у Техасі, а на Півдні країни очікуються нові зливи та грози.

Негода охопила США: торнадо під Х’юстоном, зливи на Півдні та сніг у Середньому Заході

Сильні буревії, раптові зливи та зимові опади порушили мільйонні поїздки американців у переддень Дня подяки. У Техасі торнадо зруйнувало десятки будинків, тоді як інші штати борються з негодою різного характеру. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мешканці понад сотні будинків на північ від Х’юстона у вівторок почали розчищати завали після торнадо, яке напередодні зривало покрівлі, вибивало вікна та лишало після себе хаотичні стежки з уламків. Паралельно Південь країни накрили потужні дощі, а частини Середнього Заходу цього тижня занесло снігом.

Щонайменше п’ятеро людей, серед яких дитина, загинули в Бангладеш через землетрус магнітудою 5,5 – ВВС21.11.25, 19:11 • 3371 перегляд

Попри масштаб руйнувань, інформації про постраждалих поки немає. У понеділок шторм валив дерева, рвав лінії електропередач та шкодив інфраструктурі, а синоптики Національної метеорологічної служби готуються оглянути територію, щоб підтвердити, чи йдеться про одне торнадо чи декілька. Огляд ускладнив густий туман, який тримався у вівторок зранку.

Тим часом жителі Міссісіпі, Алабами та Джорджії готувалися до нової серії сильних злив і гроз. У міжнародному аеропорту Хартсфілд–Джексон в Атланті дощ змусив тимчасово призупинити роботу авіадиспетчерів — приблизно на десять хвилин – але згодом роботу повністю відновили. Буревій рухається на північний схід, а вже ввечері у вівторок очікується нова негода на Тихоокеанському Північному Заході.

Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії15.11.25, 20:49 • 7365 переглядiв

Поки офіційний старт зими ще попереду, у північних штатах уже панує справжній зимовий шторм. У Північній Дакоті випало кілька сантиметрів снігу.

Це впливає на Північну Дакоту, Міннесоту, включно з Міннеаполісом, а також на частини північного узбережжя Великих озер 

– повідомив метеоролог Національної метеорологічної служби Марк Ченард.

За його словами, снігопад триватиме щонайменше до середи.

У Техасі під час шторму люди переховувалися у будинках, підвалах та навіть у шафах. У піковий момент без електропостачання залишилися понад 20 тисяч споживачів.

У громаді Кляйн, приблизно за 40 кілометрів від Х’юстона, рятувальники займалися ліквідацією численних витоків газу, розчищенням доріг від повалених дерев та прибиранням зруйнованих конструкцій, розповіла представниця місцевої пожежної служби Джа’Мілла Ломас. 

Виверження вулкана в Ефіопії стихло, залишивши руйнування та скасування рейсів25.11.25, 19:32 • 976 переглядiв

Степан Гафтко

