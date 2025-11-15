Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії
Київ • УНН
Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії, де літнє подружжя загинуло від повені, а 85-річна британка стала жертвою торнадо. У Великій Британії шторм спричинив масштабні повені в Уельсі та Англії, що призвело до евакуації та значних руйнувань.
Сильна негода, спричинена штормом "Клаудія", призвела до загибелі трьох людей і поранення десятків інших у Португалії. Тим часом у Великій Британії рятувальники організовували евакуацію через сильні повені в Уельсі та Англії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Португалія та частина сусідньої Іспанії вже кілька днів потерпають від екстремальних погодних умов, викликаних штормом "Клаудія", який у суботу досяг також частини Британії та Ірландії.
Рятувальники виявили тіла літнього подружжя у їхньому затопленому будинку в Фернан-Ферру, по той бік річки Тежу від Лісабона, у четвер. Вони, ймовірно, спали й не змогли вибратися, коли рівень води піднявся вночі.
У суботу на півдні Португалії, в Албуфейрі, стався торнадо, повідомили служби надзвичайних ситуацій.
На опублікованих у мережі відео, знятих здалеку, видно, як торнадо пошкоджує та руйнує будинки на колесах у кемпінгу. Регіональний керівник цивільного захисту Вітор Ваш Пінту повідомив, що загинула 85-річна громадянка Великої Британії.
Поблизу в готелі постраждали 28 людей, двоє з них перебувають у лікарні з тяжкими травмами, додав він.
У заяві в суботу президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза висловив "солідарність із родиною загиблої" в Албуфейрі та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
Португальська метеорологічна служба IPMA оголосила бурштиновий рівень небезпеки — другий за серйозністю — для всього регіону Алгарве та округів Бежа і Сетубал.
Шторм "Клаудія" спричинив повені в Уельсі та Англії
У Великій Британії сильні повені охопили місто Монмут і прилеглі райони на південному сході Уельсу в суботу.
Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу повідомила, що проводить рятувальні операції, евакуації та перевірки стану населення.
"Шторм "Клаудія" спричинив значні повені в деяких частинах Уельсу протягом ночі, які й надалі впливають на домівки, бізнес, транспорт і енергетичну інфраструктуру", — заявив представник уряду Уельсу.
Аерозйомка показала масштабні підтоплення в Монмуті: вода затопила центр міста та житлові райони після того, як поблизу прорвало річкові береги вночі.
Організація Natural Resources Wales видала 11 попереджень про повінь, чотири з яких є серйозними, а також 17 сповіщень про загрозу підтоплення.
В Англії, за останнім оновленням Агенції з охорони довкілля, діяли 49 попереджень про повінь і 134 сповіщення.
