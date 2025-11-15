Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії

$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5646 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16602 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29450 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28546 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44172 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41590 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36036 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28642 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19021 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68638 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68645 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63146 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43723 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68477 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295944 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Марселу Ребелу де Соза
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20334 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68645 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25680 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41965 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36320 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії, де літнє подружжя загинуло від повені, а 85-річна британка стала жертвою торнадо. У Великій Британії шторм спричинив масштабні повені в Уельсі та Англії, що призвело до евакуації та значних руйнувань.

Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії

Сильна негода, спричинена штормом "Клаудія", призвела до загибелі трьох людей і поранення десятків інших у Португалії. Тим часом у Великій Британії рятувальники організовували евакуацію через сильні повені в Уельсі та Англії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Португалія та частина сусідньої Іспанії вже кілька днів потерпають від екстремальних погодних умов, викликаних штормом "Клаудія", який у суботу досяг також частини Британії та Ірландії.

Рятувальники виявили тіла літнього подружжя у їхньому затопленому будинку в Фернан-Ферру, по той бік річки Тежу від Лісабона, у четвер. Вони, ймовірно, спали й не змогли вибратися, коли рівень води піднявся вночі.

У суботу на півдні Португалії, в Албуфейрі, стався торнадо, повідомили служби надзвичайних ситуацій.

На опублікованих у мережі відео, знятих здалеку, видно, як торнадо пошкоджує та руйнує будинки на колесах у кемпінгу. Регіональний керівник цивільного захисту Вітор Ваш Пінту повідомив, що загинула 85-річна громадянка Великої Британії.

Поблизу в готелі постраждали 28 людей, двоє з них перебувають у лікарні з тяжкими травмами, додав він.

У заяві в суботу президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза висловив "солідарність із родиною загиблої" в Албуфейрі та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Шторм "Клаудія" обрушився на Європу: у кількох країнах оголошено жовте попередження через сильні дощі та повені13.11.25, 16:38 • 3326 переглядiв

Португальська метеорологічна служба IPMA оголосила бурштиновий рівень небезпеки — другий за серйозністю — для всього регіону Алгарве та округів Бежа і Сетубал.

Шторм "Клаудія" спричинив повені в Уельсі та Англії

У Великій Британії сильні повені охопили місто Монмут і прилеглі райони на південному сході Уельсу в суботу.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу повідомила, що проводить рятувальні операції, евакуації та перевірки стану населення.

"Шторм "Клаудія" спричинив значні повені в деяких частинах Уельсу протягом ночі, які й надалі впливають на домівки, бізнес, транспорт і енергетичну інфраструктуру", — заявив представник уряду Уельсу.

Аерозйомка показала масштабні підтоплення в Монмуті: вода затопила центр міста та житлові райони після того, як поблизу прорвало річкові береги вночі.

Організація Natural Resources Wales видала 11 попереджень про повінь, чотири з яких є серйозними, а також 17 сповіщень про загрозу підтоплення.

В Англії, за останнім оновленням Агенції з охорони довкілля, діяли 49 попереджень про повінь і 134 сповіщення.

Зсув в Індонезії забрав життя 6 осіб у Центральній Яві, 17 зникли безвісти, повідомляють державні ЗМІ15.11.25, 12:15 • 2706 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Енергетика
Електроенергія
Ірландія
Марселу Ребелу де Соза
Уельс
Англія
Велика Британія
Іспанія
Португалія
Лісабон