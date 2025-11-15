Зсув в Індонезії забрав життя 6 осіб у Центральній Яві, 17 зникли безвісти, повідомляють державні ЗМІ
Київ • УНН
У Центральній частині Індонезії стався зсув ґрунту, який забрав життя шести людей, ще 17 зникли безвісти. Рятувальники зіткнулися з труднощами через глибину поховання жертв.
Зсув ґрунту в Центральній частині Індонезії, після тривалих злив, забрав життя шести людей, ще 17 зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Зсув у четвер у місті Кілачап поховав десяток будинків у селі Цібеунін.
Ми знайшли ще три тіла, залишилося лише 17. Ми працювали якнайкраще
Раніше повідомлялося про ще трьох загиблих.
Повідомляється, що операція з порятунку була складною для рятувальників, оскільки жертви були поховані на глибині від 3 до 8 метрів (10-25 футів).
За даними метеорологічного агентства, вологий сезон у цій країні Південно-Східної Азії розпочався у вересні та триватиме до квітня, що призведе до підвищеного ризику повеней та надмірних опадів у багатьох районах.
