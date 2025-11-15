$42.060.00
Оползень в Индонезии унес жизни 6 человек в Центральной Яве, 17 пропали без вести, сообщают государственные СМИ

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В центральной части Индонезии произошел оползень, унесший жизни шести человек, еще 17 пропали без вести. Спасатели столкнулись с трудностями из-за глубины захоронения жертв.

Оползень в Индонезии унес жизни 6 человек в Центральной Яве, 17 пропали без вести, сообщают государственные СМИ

Оползень в центральной части Индонезии после продолжительных ливней унес жизни шести человек, еще 17 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Оползень в четверг в городе Килачап похоронил десяток домов в деревне Цибеунин.

Мы нашли еще три тела, осталось только 17. Мы работали как можно лучше

- заявили власти.

Ранее сообщалось о еще трех погибших.

Сообщается, что операция по спасению была сложной для спасателей, поскольку жертвы были похоронены на глубине от 3 до 8 метров (10-25 футов).

По данным метеорологического агентства, влажный сезон в этой стране Юго-Восточной Азии начался в сентябре и продлится до апреля, что приведет к повышенному риску наводнений и чрезмерных осадков во многих районах.

Павел Башинский

Новости Мира
Reuters
Индонезия
Киев