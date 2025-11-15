Оползень в Индонезии унес жизни 6 человек в Центральной Яве, 17 пропали без вести, сообщают государственные СМИ

Оползень в центральной части Индонезии после продолжительных ливней унес жизни шести человек, еще 17 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Оползень в четверг в городе Килачап похоронил десяток домов в деревне Цибеунин.

Мы нашли еще три тела, осталось только 17. Мы работали как можно лучше