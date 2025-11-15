Оползень в Индонезии унес жизни 6 человек в Центральной Яве, 17 пропали без вести, сообщают государственные СМИ
Киев • УНН
В центральной части Индонезии произошел оползень, унесший жизни шести человек, еще 17 пропали без вести. Спасатели столкнулись с трудностями из-за глубины захоронения жертв.
Оползень в центральной части Индонезии после продолжительных ливней унес жизни шести человек, еще 17 пропали без вести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Оползень в четверг в городе Килачап похоронил десяток домов в деревне Цибеунин.
Мы нашли еще три тела, осталось только 17. Мы работали как можно лучше
Ранее сообщалось о еще трех погибших.
Сообщается, что операция по спасению была сложной для спасателей, поскольку жертвы были похоронены на глубине от 3 до 8 метров (10-25 футов).
По данным метеорологического агентства, влажный сезон в этой стране Юго-Восточной Азии начался в сентябре и продлится до апреля, что приведет к повышенному риску наводнений и чрезмерных осадков во многих районах.
Лос-Анджелес и Малибу готовятся к угрозе оползней из-за сильных дождей14.11.25, 19:37 • 2802 просмотра