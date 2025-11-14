Лос-Анджелес и Малибу готовятся к угрозе оползней из-за сильных дождей
Лос-Анджелес и Малибу находятся под угрозой оползней из-за потенциально рекордных дождей, которые ожидаются в пятницу. До 20 см осадков могут выпасть до субботы, особенно в районах, пострадавших от пожаров.
Пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса и Малибу оказались под угрозой оползней из-за потенциально рекордных дождей, которые ожидаются поздно вечером в пятницу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Атмосферное течение из Тихого океана может принести до 10–20 см осадков к полудню субботы, особенно в районах, пострадавших от прошлогодних пожаров.
Эти районы довольно чувствительны. Если такая продолжительность осадков и всплески до дюйма в час, это может вызвать много проблем в этих зонах
Департамент общественных работ округа Лос-Анджелес предупредил о риске умеренных селевых потоков в Малибу, Голливуд-Хиллз и других пострадавших от пожаров районах, а также о возможном блокировании дорог и угрозе для некоторых сооружений. По прогнозу, сильные осадки начнут уменьшаться в субботу днем, однако еще одно атмосферное течение может добавить 2,5–5 см осадков с воскресенья.
