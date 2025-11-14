Лос-Анджелес та Малібу готуються до загрози зсувів через сильні дощі
Київ • УНН
Лос-Анджелес та Малібу перебувають під загрозою зсувів через потенційно рекордні дощі, що очікуються в п'ятницю. До 20 см опадів можуть випасти до суботи, особливо в районах, постраждалих від пожеж.
Уражені пожежами райони Лос-Анджелеса та Малібу опинилися під загрозою зсувів через потенційно рекордні дощі, які очікуються пізно ввечері в п’ятницю. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Атмосферна течія з Тихого океану може принести до 10–20 см опадів до полудня суботи, особливо в районах, що постраждали від минулорічних пожеж.
Шторм "Клаудія" обрушився на Європу: у кількох країнах оголошено жовте попередження через сильні дощі та повені13.11.25, 16:38 • 3156 переглядiв
Ці райони досить чутливі. Якщо така тривалість опадів та сплески до дюйма на годину, це може спричинити багато проблем у цих зонах
Департамент громадських робіт округу Лос-Анджелес попередив про ризик помірних селевих потоків у Малібу, Голлівуд-Гіллз та інших постраждалих від пожеж районах, а також про можливе блокування доріг і загрозу для деяких споруд. За прогнозом, сильні опади почнуть зменшуватися у суботу вдень, проте ще одна атмосферна течія може додати 2,5–5 см опадів з неділі.
Лос-Анджелес готується до потужних штормів і ризику повеней13.11.25, 20:56 • 3722 перегляди