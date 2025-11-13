$42.040.02
Лос-Анджелес готується до потужних штормів і ризику повеней

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Каліфорнія готується до сильних дощів та снігових бур з Тихого океану, які можуть принести Лос-Анджелесу місячну норму опадів. Це може спричинити повені та зсуви, особливо в районах, що постраждали від пожеж.

Лос-Анджелес готується до потужних штормів і ризику повеней

Каліфорнію накриють сильні дощі та снігові бурі з Тихого океану, які можуть принести Лос-Анджелесу місячну норму опадів і спричинити повені та зсуви, особливо в районах, що постраждали від масштабних пожеж минулого року. Місцевій владі вже рекомендовано готуватися до можливих евакуацій. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Перша хвиля дощу триватиме з четверга по суботу, далі очікуються ще дві – з неділі до понеділка і наступного тижня. 

На початку сезону на Заході готуються до рясних опадів. Щоразу, коли йдуть сильні дощі, потрібно турбуватися про шрами від опіків.

– сказав старший синоптик Національної метеорологічної служби США Боб Оравец. 

Потужний зимовий шторм охопив 13 штатів США: понад 38 см снігу та ожеледиця10.11.25, 21:29 • 9913 переглядiв

У центрі Лос-Анджелеса прогнозують від 5 до 8 сантиметрів опадів – у кілька разів більше за середню норму. Особливо небезпечними залишаються ділянки, де пожежі знищили рослинність і зробили ґрунт нестійким.

Тайфун Фунг-вонг, спричинивши загибель 18 людей на Філіппінах, наблизився до Тайваню: оголошена масова евакуація 11.11.25, 11:58 • 2957 переглядiв

Метеорологи попереджають також про можливі перебої з електропостачанням і сильні снігопади в горах. Атмосферні річки, що несуть колосальні обсяги вологи, можуть спричинити повені навіть у Північній Каліфорнії, де очікується до 5-ї категорії інтенсивності опадів.

Попередження про зимові шторми вже діють у гірському хребті Сьєрра-Невада та на території від Маріпоси до Техачапі.

Шторм "Клаудія" обрушився на Європу: у кількох країнах оголошено жовте попередження через сильні дощі та повені13.11.25, 16:38 • 1946 переглядiв

Степан Гафтко

