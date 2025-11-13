Лос-Анджелес готується до потужних штормів і ризику повеней
Київ • УНН
Каліфорнія готується до сильних дощів та снігових бур з Тихого океану, які можуть принести Лос-Анджелесу місячну норму опадів. Це може спричинити повені та зсуви, особливо в районах, що постраждали від пожеж.
Каліфорнію накриють сильні дощі та снігові бурі з Тихого океану, які можуть принести Лос-Анджелесу місячну норму опадів і спричинити повені та зсуви, особливо в районах, що постраждали від масштабних пожеж минулого року. Місцевій владі вже рекомендовано готуватися до можливих евакуацій. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Перша хвиля дощу триватиме з четверга по суботу, далі очікуються ще дві – з неділі до понеділка і наступного тижня.
На початку сезону на Заході готуються до рясних опадів. Щоразу, коли йдуть сильні дощі, потрібно турбуватися про шрами від опіків.
У центрі Лос-Анджелеса прогнозують від 5 до 8 сантиметрів опадів – у кілька разів більше за середню норму. Особливо небезпечними залишаються ділянки, де пожежі знищили рослинність і зробили ґрунт нестійким.
Метеорологи попереджають також про можливі перебої з електропостачанням і сильні снігопади в горах. Атмосферні річки, що несуть колосальні обсяги вологи, можуть спричинити повені навіть у Північній Каліфорнії, де очікується до 5-ї категорії інтенсивності опадів.
Попередження про зимові шторми вже діють у гірському хребті Сьєрра-Невада та на території від Маріпоси до Техачапі.
