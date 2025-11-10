Потужний зимовий шторм охопив 13 штатів США: понад 38 см снігу та ожеледиця
Київ • УНН
Метеорологічна служба США оголосила попередження про зимові шторми у 13 штатах. Очікуються сильні снігопади, ожеледиця та поривчастий вітер, місцями до 38 сантиметрів снігу.
Національна метеорологічна служба США (NWS) оголосила попередження про зимові шторми у 13 штатах, де очікуються сильні снігопади, ожеледиця та поривчастий вітер. Місцями може випасти понад 38 сантиметрів снігу. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Стихія зачепить Теннессі, Північну Кароліну, Вірджинію, Іллінойс, Індіану, Мічиган, Пенсильванію, Огайо, Нью-Йорк, Кентуккі, Вісконсин, Меріленд і Мен. Найінтенсивніші опади пройшли із недільної ночі до понеділка, а в окремих районах – до вівторка.
У Непалі рятувальники знайшли тіла двох альпіністів після сходження лавини05.11.25, 16:31 • 3004 перегляди
Метеорологи попереджають, що комбінація снігу, вітру та льоду створить "небезпечні умови", які можуть паралізувати рух: "Ранкові та вечірні поїздки на роботу можуть бути втрачені, оскільки видимість знизиться, а дороги стануть слизькими або непрохідними", – зазначили у NWS.
У високогірних районах на висоті понад 450 метрів може випасти до 5 сантиметрів снігу. Служба закликала жителів стежити за прогнозами та уникати подорожей без крайньої потреби. У разі виїзду на дорогу рекомендують мати при собі ліхтарик, їжу, теплий одяг і запас води.
П'ятеро німецьких альпіністів загинули через сходження лавини в італійському Тіролі 02.11.25, 14:20 • 6422 перегляди