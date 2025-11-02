П'ятеро німецьких альпіністів загинули через сходження лавини в італійському Тіролі
П'ять німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини на горі Ортлер у Південному Тіролі. Одна з груп альпіністів була повністю похована під снігом, але також понад добу тривали пошуки зниклих безвісти батька та 17-річної доньки, тіла яких знайшли у неділю.
У північній частині Італії, внаслідок сходження лавини загинули загалом п'ятеро людей. Лавина застала групу зненацька.
На горі Ортлер у Південному Тіролі внаслідок сходження лавини загинули п'ять німецьких альпіністів. В суботу були знайдені мертвими троє учасників групи альпіністів. У неділю італійські гірські рятувальники також виявили тіла двох останніх зниклих безвісти німців: батька і його 17-річної дочки.
Підйом на вершину Вертайншпітце в горах Ортлер вважається довгим і важким, але не особливо складним з технічної точки зору. Цими днями над горами висіли щільні хмари. За даними гірськорятувальної служби, лавинної небезпеки не було. Але лавина все ж таки зійшла - за даними італійської гірсько-рятувальної служби, аварія сталася в суботу вдень, незадовго до 16:00, на північному схилі, нижче вершини, на висоті приблизно 3200 метрів.
Альпіністи подорожували самостійно трьома групами: одна група з трьох осіб і дві групи з двох осіб, піднімаючись незалежно одна від одної.
Перша група, що складалася з трьох осіб, була повністю похована під снігом, і всі троє альпіністів загинули
Трьох загиблих вже евакуювали гелікоптером у долину.
У іншій групі двоє чоловіків вижили. Постраждалі були доставлені вертольотом до лікарні в Больцано (місто й муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже - ред.).
Також з перервою, гірсько-рятувальні служби продовжували пошуки двох зниклих безвісти альпіністів з Німеччини. Тіла двох німців було знайдено у неділю. Речник гірсько-рятувальної служби Олаф Рейнстадлер пояснив, що батько та його 17-річна донька "найімовірніше" загинули після падіння з висоти приблизно 200 метрів.
На горі Гран-Сассо в Італії знайдено тіла двох зниклих альпіністів. Досвідчені скелелази послизнулися в ущелині на висоті 2700 метрів після того, як були заблоковані снігом і морозом.
