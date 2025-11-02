Пятеро немецких альпинистов погибли из-за схода лавины в итальянском Тироле

В северной части Италии в результате схода лавины погибли в общей сложности пять человек. Лавина застала группу врасплох.

Подробности

На горе Ортлер в Южном Тироле в результате схода лавины погибли пять немецких альпинистов. В субботу были найдены мертвыми трое участников группы альпинистов. В воскресенье итальянские горные спасатели также обнаружили тела двух последних пропавших без вести немцев: отца и его 17-летней дочери.

Подъем на вершину Вертайншпитце в горах Ортлер считается долгим и трудным, но не особо сложным с технической точки зрения. В эти дни над горами висели плотные облака. По данным горноспасательной службы, лавинной опасности не было. Но лавина все же сошла - по данным итальянской горно-спасательной службы, авария произошла в субботу днем, незадолго до 16:00, на северном склоне, ниже вершины, на высоте примерно 3200 метров.

Альпинисты путешествовали самостоятельно тремя группами: одна группа из трех человек и две группы из двух человек, поднимаясь независимо друг от друга.

Первая группа, состоявшая из трех человек, была полностью погребена под снегом, и все трое альпинистов погибли - пояснили в горноспасательной службе Италии.

Трое погибших уже эвакуированы вертолетом в долину.

В другой группе двое мужчин выжили. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницу в Больцано (город и муниципалитет в Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже - ред.).

Также с перерывом, горно-спасательные службы продолжали поиски двух пропавших без вести альпинистов из Германии. Тела двух немцев были найдены в воскресенье. Представитель горно-спасательной службы Олаф Рейнстадлер пояснил, что отец и его 17-летняя дочь "скорее всего" погибли после падения с высоты примерно 200 метров.

Напомним

