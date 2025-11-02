Пятеро немецких альпинистов погибли из-за схода лавины в итальянском Тироле

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
10:54 • 8940 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
09:32 • 11809 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto
Эксклюзив
08:00 • 20783 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 42193 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 72245 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 77405 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 101924 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 91240 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 44845 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56784 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
В РФ заявляют о спуске на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"2 ноября, 03:08 • 10572 просмотра
"Женщина - помощник" человека": священник РПЦ опозорился, рассуждая о гендерных вопросахVideo2 ноября, 03:34 • 5560 просмотра
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия2 ноября, 04:05 • 15701 просмотра
Ёлка убрала из своего хита упоминание об Украине: как теперь звучит "Прованс"Video2 ноября, 04:30 • 4780 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto2 ноября, 05:43 • 14738 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
10:54 • 8942 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
08:00 • 20788 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 101925 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 91241 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 94906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Андрей Гнатов
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 29111 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 77407 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 94909 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 55048 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 63363 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Вашингтон Пост
Шахед-136
9К720 Искандер

Пятеро немецких альпинистов погибли из-за схода лавины в итальянском Тироле

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Пять немецких альпинистов погибли в результате схода лавины на горе Ортлер в Южном Тироле. Одна из групп альпинистов была полностью погребена под снегом, но также более суток продолжались поиски пропавших без вести отца и 17-летней дочери, тела которых нашли в воскресенье.

Пятеро немецких альпинистов погибли из-за схода лавины в итальянском Тироле

В северной части Италии в результате схода лавины погибли в общей сложности пять человек. Лавина застала группу врасплох.

Передает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

На горе Ортлер в Южном Тироле в результате схода лавины погибли пять немецких альпинистов. В субботу были найдены мертвыми трое участников группы альпинистов. В воскресенье итальянские горные спасатели также обнаружили тела двух последних пропавших без вести немцев: отца и его 17-летней дочери.

Подъем на вершину Вертайншпитце в горах Ортлер считается долгим и трудным, но не особо сложным с технической точки зрения. В эти дни над горами висели плотные облака. По данным горноспасательной службы, лавинной опасности не было. Но лавина все же сошла - по данным итальянской горно-спасательной службы, авария произошла в субботу днем, незадолго до 16:00, на северном склоне, ниже вершины, на высоте примерно 3200 метров.

Альпинисты путешествовали самостоятельно тремя группами: одна группа из трех человек и две группы из двух человек, поднимаясь независимо друг от друга.

Первая группа, состоявшая из трех человек, была полностью погребена под снегом, и все трое альпинистов погибли

- пояснили в горноспасательной службе Италии.

Трое погибших уже эвакуированы вертолетом в долину.

В другой группе двое мужчин выжили. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницу в Больцано (город и муниципалитет в Италии, в регионе Трентино-Альто-Адидже - ред.).

Также с перерывом, горно-спасательные службы продолжали поиски двух пропавших без вести альпинистов из Германии. Тела двух немцев были найдены в воскресенье. Представитель горно-спасательной службы Олаф Рейнстадлер пояснил, что отец и его 17-летняя дочь "скорее всего" погибли после падения с высоты примерно 200 метров.

Напомним

На горе Гран-Сассо в Италии найдены тела двух пропавших альпинистов. Опытные скалолазы поскользнулись в ущелье на высоте 2700 метров после того, как были заблокированы снегом и морозом.

Трое хорватских альпинистов погибли в результате схода лавины в Альпах Словении06.10.25, 17:25 • 3633 просмотра

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
Италия