Трое хорватских альпинистов погибли в результате схода лавины в Альпах Словении

В Словении в результате схода лавины погибли трое хорватских альпинистов из города Сплит. Трагедия произошла 6 октября под вершиной горы Тоска в Юлийских Альпах, сообщили спасатели. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Поиски погибших начались в тот же день, когда было найдено тело одного из альпинистов, однако спасательная операция была временно приостановлена из-за сложных погодных условий. Позже команда из 45 спасателей, полиции и вертолета обнаружила тела двух других альпинистов на высоте 1800 метров. Руководитель спасательной операции Миха Арх отметил, что лавину, вероятно, вызвали мокрый снег и сильный ветер.

Операция была опасной и сложной для спасателей – заявил Арх.

Спасатели столкнулись с опасными условиями: из-за непогоды вертолет не мог взлететь с основной площадки и был вынужден стартовать с соседней вершины. Поиск значительно усложнялся неустойчивой погодой и горным рельефом.

Министр внутренних дел Словении Боштьян Поклукар призвал туристов и альпинистов воздержаться от походов в горы, подчеркнув, что последние осадки снега после периода аномально высоких температур сделали условия чрезвычайно опасными.

Мы не хотим подвергать риску спасателей и экипажи вертолетов – сказал он.

