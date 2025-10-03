$41.280.05
Трагедия в США: альпинист погиб во время прямой трансляции восхождения на Эль-Капитан

Киев • УНН

 • 916 просмотра

23-летний скалолаз Балин Миллер погиб во время подъема на Эль-Капитан в Национальном парке Йосемити. Его падение произошло в прямом эфире TikTok, что потрясло тысячи зрителей.

Трагедия в США: альпинист погиб во время прямой трансляции восхождения на Эль-Капитан
Фото: Daily Mail

23-летний скалолаз-инфлюенсер Балин Миллер погиб во время подъема на известную скалу Эль-Капитан в Национальном парке Йосемити, США. Его падение произошло в прямом эфире TikTok, что потрясло тысячи зрителей, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Балин Миллер упал во время восхождения в среду

- подтвердила Associated Press его мать Жанин Жирар-Мурман.

Он занимается скалолазанием с детства. Его сердцем и душой было просто скалолазание. Он любил скалолазание, и это никогда не касалось денег или славы

- рассказала она.

В Facebook мать добавила: "С тяжелым сердцем должна сообщить вам, что мой невероятный сын Балин Миллер погиб сегодня во время несчастного случая во время скалолазания. Мое сердце разбито на миллион кусочков. Я не знаю, как я это переживу. Я так сильно его люблю. Я хочу проснуться от этого ужасного кошмара".

Один из подписчиков следил за путешествием Миллера в течение четырех дней и увидел, как он поскользнулся.

Он добрался до вершины, но ему пришлось доставать свои сумки, потому что они застряли на скале, когда он их поднимал. Когда он пытался достать сумки, он упал и погиб, и все это было зафиксировано на прямых трансляциях

- написала Мишель Деррик в Facebook.

Служба национальных парков заявила, что расследует несчастный случай во время скалолазания, и добавила, что "рейнджеры парка и аварийно-спасательные службы немедленно отреагировали".

По данным NPS, смерть Миллера произошла в первый день прекращения работы правительства, хотя национальные парки, такие как Йосемити, оставались открытыми с определенными ограничениями.

Дополнение

Миллер быстро стал известным альпинистом. В июне он получил всемирное признание за то, что ему удалось подняться на Словацкий прямой маршрут на горе Мак-Кинли, невероятно сложный маршрут, который он преодолел за 56 часов. Миллер также провел время, занимаясь скалолазанием в Патагонии и Канадских Скалистых горах, где он поднялся на вершину ледяной трассы под названием Reality Bath, подвиг, который не совершался в течение 37 лет, согласно журналу Climbing Magazine. Ему понадобилось семь дней.

Зрители называли Миллера "парнем с оранжевой палаткой" благодаря яркой палатке, которую он установил во время двухдневного путешествия на Эль-Капитан. Непонятно, что пошло не так во время восхождения Миллера, но его старший брат, Дилан Миллер, рассказал AP, что он поднимался по веревке соло маршрутом длиной 2400 футов под названием Sea of Dreams.

Это означало, что Миллер имел веревку, чтобы защитить себя от любых падений, хотя эксперты предостерегают, что этот метод все еще является рискованным.

Дилан сказал, что его брат закончил восхождение и, вероятно, тянул остальное свое снаряжение, когда спустился до конца веревки и упал.

Польский альпинист совершил первый в мире лыжный спуск с Эвереста без кислородного баллона26.09.25, 13:03 • 3299 просмотров

Алена Уткина

