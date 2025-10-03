Трагедія в США: альпініст загинув під час прямої трансляції сходження на Ель-Капітан

Фото: Daily Mail

23-річний скелелаз-інфлюенсер Балін Міллер загинув під час підйому на відому скелю Ель-Капітан у Національному парку Йосеміті, США. Його падіння сталося в прямому ефірі TikTok, що приголомшило тисячі глядачів, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Балін Міллер упав під час сходження в середу - підтвердила Associated Press його мати Жанін Жирар-Мурман.

Він займається скелелазінням з дитинства. Його серцем і душею було просто скелелазіння. Він любив скелелазіння, і це ніколи не стосувалося грошей чи слави - розповіла вона.

У Facebook мати додала: "З важким серцем мушу повідомити вам, що мій неймовірний син Балін Міллер загинув сьогодні під час нещасного випадку під час скелелазіння. Моє серце розбите на мільйон шматочків. Я не знаю, як я це переживу. Я так сильно його люблю. Я хочу прокинутися від цього жахливого кошмару".

Один з підписників стежив за подорожжю Міллера впродовж чотирьох днів і побачив, як він послизнувся.

Він дістався вершини, але йому довелося діставати свої сумки, бо вони застрягли на скелі, коли він їх підіймав. Коли він намагався дістати сумки, він упав і загинув, і все це було зафіксовано на прямі трансляції - написала Мішель Деррік у Facebook.

Служба національних парків заявила, що розслідує нещасний випадок під час скелелазіння, і додала, що "рейнджери парку та аварійно-рятувальні служби негайно відреагували".

За даними NPS, смерть Міллера сталася в перший день припинення роботи уряду, хоча національні парки, такі як Йосеміті, залишалися відкритими з певними обмеженнями.

Доповнення

Міллер швидко став відомим альпіністом. У червні він здобув всесвітнє визнання за те, що йому вдалося піднятися на Словацький прямий маршрут на горі Мак-Кінлі, неймовірно складний маршрут, який він подолав за 56 годин. Міллер також провів час, займаючись скелелазінням у Патагонії та Канадських Скелястих горах, де він піднявся на вершину крижаної траси під назвою Reality Bath, подвиг, який не здійснювався впродовж 37 років, згідно з журналом Climbing Magazine. Йому знадобилося сім днів.

Глядачі називали Міллера "хлопцем з помаранчевим наметом" завдяки яскравому намету, який він встановив під час дводенної подорожі на Ель-Капітан. Незрозуміло, що пішло не так під час сходження Міллера, але його старший брат, Ділан Міллер, розповів AP, що він піднімався по мотузці соло маршрутом довжиною 2400 футів під назвою Sea of Dreams.

Це означало, що Міллер мав мотузку, щоб захистити себе від будь-яких падінь, хоча експерти застерігають, що цей метод все ще є ризикованим.

Ділан сказав, що його брат закінчив сходження і, ймовірно, тягнув решту свого спорядження, коли спустився до кінця мотузки та впав.

