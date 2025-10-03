Трагедія в США: альпініст загинув під час прямої трансляції сходження на Ель-Капітан

$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 11374 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 15007 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13037 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26342 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28699 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19071 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19499 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16056 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15313 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18174 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових3 жовтня, 04:29 • 7526 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 12720 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 35819 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19735 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10721 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto14:14 • 834 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 10883 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 19861 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 27655 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 70660 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 78284 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 58722 перегляди
Трагедія в США: альпініст загинув під час прямої трансляції сходження на Ель-Капітан

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

23-річний скелелаз Балін Міллер загинув під час підйому на Ель-Капітан у Національному парку Йосеміті. Його падіння сталося в прямому ефірі TikTok, що приголомшило тисячі глядачів.

Трагедія в США: альпініст загинув під час прямої трансляції сходження на Ель-Капітан
Фото: Daily Mail

23-річний скелелаз-інфлюенсер Балін Міллер загинув під час підйому на відому скелю Ель-Капітан у Національному парку Йосеміті, США. Його падіння сталося в прямому ефірі TikTok, що приголомшило тисячі глядачів, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Балін Міллер упав під час сходження в середу

- підтвердила Associated Press його мати Жанін Жирар-Мурман.

Він займається скелелазінням з дитинства. Його серцем і душею було просто скелелазіння. Він любив скелелазіння, і це ніколи не стосувалося грошей чи слави

- розповіла вона.

У Facebook мати додала: "З важким серцем мушу повідомити вам, що мій неймовірний син Балін Міллер загинув сьогодні під час нещасного випадку під час скелелазіння. Моє серце розбите на мільйон шматочків. Я не знаю, як я це переживу. Я так сильно його люблю. Я хочу прокинутися від цього жахливого кошмару".

Один з підписників стежив за подорожжю Міллера впродовж чотирьох днів і побачив, як він послизнувся.

Він дістався вершини, але йому довелося діставати свої сумки, бо вони застрягли на скелі, коли він їх підіймав. Коли він намагався дістати сумки, він упав і загинув, і все це було зафіксовано на прямі трансляції

- написала Мішель Деррік у Facebook.

Служба національних парків заявила, що розслідує нещасний випадок під час скелелазіння, і додала, що "рейнджери парку та аварійно-рятувальні служби негайно відреагували".

За даними NPS, смерть Міллера сталася в перший день припинення роботи уряду, хоча національні парки, такі як Йосеміті, залишалися відкритими з певними обмеженнями.

Доповнення

Міллер швидко став відомим альпіністом. У червні він здобув всесвітнє визнання за те, що йому вдалося піднятися на Словацький прямий маршрут на горі Мак-Кінлі, неймовірно складний маршрут, який він подолав за 56 годин. Міллер також провів час, займаючись скелелазінням у Патагонії та Канадських Скелястих горах, де він піднявся на вершину крижаної траси під назвою Reality Bath, подвиг, який не здійснювався впродовж 37 років, згідно з журналом Climbing Magazine. Йому знадобилося сім днів.

Глядачі називали Міллера "хлопцем з помаранчевим наметом" завдяки яскравому намету, який він встановив під час дводенної подорожі на Ель-Капітан. Незрозуміло, що пішло не так під час сходження Міллера, але його старший брат, Ділан Міллер, розповів AP, що він піднімався по мотузці соло маршрутом довжиною 2400 футів під назвою Sea of Dreams.

Це означало, що Міллер мав мотузку, щоб захистити себе від будь-яких падінь, хоча експерти застерігають, що цей метод все ще є ризикованим.

Ділан сказав, що його брат закінчив сходження і, ймовірно, тягнув решту свого спорядження, коли спустився до кінця мотузки та впав.

Польський альпініст здійснив перший у світі лижний спуск з Евересту без кисневого балона26.09.25, 13:03 • 3299 переглядiв

Альона Уткіна

