Снежный шторм на Эвересте: сотни туристов заблокированы, есть погибшие

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 1448 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10220 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14430 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18397 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41524 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26369 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34203 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62926 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75470 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90535 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
89%
751мм
Популярные новости
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 26312 просмотра
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 6864 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 9816 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 19285 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20165 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 6630 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20197 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 41518 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 170517 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 99243 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Охрименко
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Литва
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 57859 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 54755 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 130448 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 62997 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 64594 просмотра
Актуальное
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

Снежный шторм на Эвересте: сотни туристов заблокированы, есть погибшие

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Снежный шторм на Эвересте заблокировал сотни туристов на высоте 4900 метров, по меньшей мере один человек погиб. Более 200 человек остаются отрезанными от мира, а связь в горах практически отсутствует.

Снежный шторм на Эвересте: сотни туристов заблокированы, есть погибшие

После мощного снежного шторма на Эвересте сотни туристов оказались заблокированными на высоте почти 5 тысяч метров. По меньшей мере один человек погиб, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Сильнейший за последние годы снежный шторм начался вечером 3 октября и накрыл регион у подножия Эвереста. По данным китайских властей, "около 350 человек удалось эвакуировать с высоты 4900 метров, но более 200 остаются отрезанными от внешнего мира", сообщили власти Китая.

Reuters сообщает, что связь в горах практически отсутствует — не работают телефоны и радиостанции, многие лагеря оказались под метровыми сугробами. Всего во время шторма в долине застряли почти тысяча туристов и альпинистов. У многих – симптомы переохлаждения и острой высотной болезни.

Трое из нашей группы получили переохлаждение. Мы всю ночь откапывали палатки, чтобы они не упали под снегом

- рассказал Reuters один из выживших альпинистов.

"По меньшей мере один человек на стороне Тибета горы Эверест погиб от переохлаждения и горной болезни. Спасатели предупреждают, что каждая минута решающая — температура стремительно падает, а пути к пострадавшим завалены снегом", - пишет BILD.

Как сообщает телеканал CCTV, "погибший находился в китайской провинции Цинхай".

Экстремальная непогода ударила не только по Тибету. В соседних Непале и Индии за выходные погибли более 60 человек — большинство при оползнях и сходах грязевых потоков.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Индии в результате наводнений и оползней в регионе Дарджилинг погибли по меньшей мере 18 человек, разрушена инфраструктура. В Непале число жертв стихии возросло до 50, из них 37 погибли в округе Илам.

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда
Тибет
Бильд
Reuters
Эверест
Непал
Индия
Китай