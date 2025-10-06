Снежный шторм на Эвересте: сотни туристов заблокированы, есть погибшие
Киев • УНН
Снежный шторм на Эвересте заблокировал сотни туристов на высоте 4900 метров, по меньшей мере один человек погиб. Более 200 человек остаются отрезанными от мира, а связь в горах практически отсутствует.
После мощного снежного шторма на Эвересте сотни туристов оказались заблокированными на высоте почти 5 тысяч метров. По меньшей мере один человек погиб, пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Сильнейший за последние годы снежный шторм начался вечером 3 октября и накрыл регион у подножия Эвереста. По данным китайских властей, "около 350 человек удалось эвакуировать с высоты 4900 метров, но более 200 остаются отрезанными от внешнего мира", сообщили власти Китая.
Reuters сообщает, что связь в горах практически отсутствует — не работают телефоны и радиостанции, многие лагеря оказались под метровыми сугробами. Всего во время шторма в долине застряли почти тысяча туристов и альпинистов. У многих – симптомы переохлаждения и острой высотной болезни.
Трое из нашей группы получили переохлаждение. Мы всю ночь откапывали палатки, чтобы они не упали под снегом
"По меньшей мере один человек на стороне Тибета горы Эверест погиб от переохлаждения и горной болезни. Спасатели предупреждают, что каждая минута решающая — температура стремительно падает, а пути к пострадавшим завалены снегом", - пишет BILD.
Как сообщает телеканал CCTV, "погибший находился в китайской провинции Цинхай".
Экстремальная непогода ударила не только по Тибету. В соседних Непале и Индии за выходные погибли более 60 человек — большинство при оползнях и сходах грязевых потоков.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Индии в результате наводнений и оползней в регионе Дарджилинг погибли по меньшей мере 18 человек, разрушена инфраструктура. В Непале число жертв стихии возросло до 50, из них 37 погибли в округе Илам.