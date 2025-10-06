Снежный шторм на Эвересте: сотни туристов заблокированы, есть погибшие

После мощного снежного шторма на Эвересте сотни туристов оказались заблокированными на высоте почти 5 тысяч метров. По меньшей мере один человек погиб, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Сильнейший за последние годы снежный шторм начался вечером 3 октября и накрыл регион у подножия Эвереста. По данным китайских властей, "около 350 человек удалось эвакуировать с высоты 4900 метров, но более 200 остаются отрезанными от внешнего мира", сообщили власти Китая.

Reuters сообщает, что связь в горах практически отсутствует — не работают телефоны и радиостанции, многие лагеря оказались под метровыми сугробами. Всего во время шторма в долине застряли почти тысяча туристов и альпинистов. У многих – симптомы переохлаждения и острой высотной болезни.

Трое из нашей группы получили переохлаждение. Мы всю ночь откапывали палатки, чтобы они не упали под снегом - рассказал Reuters один из выживших альпинистов.

"По меньшей мере один человек на стороне Тибета горы Эверест погиб от переохлаждения и горной болезни. Спасатели предупреждают, что каждая минута решающая — температура стремительно падает, а пути к пострадавшим завалены снегом", - пишет BILD.

Как сообщает телеканал CCTV, "погибший находился в китайской провинции Цинхай".

Экстремальная непогода ударила не только по Тибету. В соседних Непале и Индии за выходные погибли более 60 человек — большинство при оползнях и сходах грязевых потоков.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Индии в результате наводнений и оползней в регионе Дарджилинг погибли по меньшей мере 18 человек, разрушена инфраструктура. В Непале число жертв стихии возросло до 50, из них 37 погибли в округе Илам.